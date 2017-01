David Jelinek vs Chris Czerapowicz – nie tylko jak, ale też gdzie grasz

Pierwszy dźwigał trudną rolę lidera w gorącym Włocławku, drugi nieoczekiwanie stał się pierwszą strzelbą ligi w zaskakującym wszystkich Mieście Szkła Krosno. Ale jak tu ocenić, który jest lepszy?

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

David Jelinek i Chris Czerapowicz do PLK trafili w takim samym wieku, tuż po 25. urodzinach. Mają podobne parametry (196 cm wzrostu Czecha, 201 cm Szweda), obaj grają na skrzydle (choć Jelinek występował także na dwójce). Łączy ich też fakt, że dość szybko i trochę zaskakująco (na pewno w przypadku Czerapowicza) zostali gwiazdami ligi.

No i nagle na Twitterze wywiązała się ciekawa dyskusja – kto lepszy: Jelinek czy Czerapowicz?

Statystyki wskazują na Szweda, który w 14 rozegranych do tej pory meczach ma średnio 18,9 punktu, 7,2 zbiórki oraz 1,6 asysty – trafia 49 proc. rzutów z gry, w tym właśnie 49 proc. za trzy przy wysokiej średniej 5,8 oddawanej trójki na mecz. Jelinek, który w całym sezonie rozegrał 42 spotkania, miał w nich odpowiednio 17,0 punktu, 4,5 zbiórki oraz 2,0 asysty, trafiał 42 proc. rzutów z gry i 32 proc. trójek.

W przeliczeniu na 40 minut – to ważne, bo Czerapowicz gra o sześć minut dłużej niż grał Jelinek – wygląda to tak:

Do tego dochodzą jeszcze statystyki zaawansowane, czyli tzw. skuteczność efektywna z uwzględnieniem wagi trójek (eFG), skuteczność „prawdziwa”, po dodaniu rzutów wolnych (TS), stopień wykorzystania gracza, gdy ten jest na boisku (USG) oraz wskaźnik efektywności (PER):

Z tych liczb wynika, że Czerapowicz jest koszykarzem trochę bardziej efektywnym niż Jelinek – rzadziej ma piłkę w rękach, ale jest skuteczniejszy i ma mniej strat. Dodać można też liczby pokazujące wpływ graczy na zespół – Anwil z Jelinkiem na parkiecie był +7,6, a bez niego +2,7. Miasto Szkła z Czerapowiczem ma +2,1, natomiast bez Szweda – aż -12.

Tylko że statystyki to nie wszystko i nie chodzi nawet tylko o fakt, że w przypadku Jelinka mówimy o całym sezonie gry w PLK, a Czerapowicz rozegrał mniej niż połowę meczów – w tym porównaniu bardzo istotna jest rola obu graczy i drużyny, w których oni je pełnili lub pełnią.

Jelinek, w Anwilu sporo lepszym niż obecne Miasto Szkła Krosno, z założenia był kreatorem gry. Jako skrzydłowy lub rzucający często dostawał piłkę na obwodzie – grał jeden na jednego, wprowadzał obronę w ruch, własne akcje kończył rzutami z różnych miejsc boiska lub odgrywał piłkę do kolegów. To od niego zaczynał się atak Anwilu.

Czerapowicz gra inaczej, bo ma obok siebie Royce’a Woolridge’a, który częściej niż rozgrywający Anwilu z poprzedniego sezonu, wchodzi między obrońców, „związuje” ich i szuka podania. W tym momencie wkracza właśnie Szwed, który częściej niż Jelinek gra bez piłki, wbiega pod kosz po linii końcowej, szuka podania. Z piłką oczywiście też gra, drużyna coraz częściej mu to umożliwia, ale jednak Czerapowicz z założenia nie jest aż takim liderem ataku, jakim w Anwilu był Czech.

Poza tym właśnie – w Anwilu. Chyba nigdzie w Polsce nie gra się pod taką presją, jak we Włocławku. Kibice, pracownicy klubu, trenerzy ciśnienie czują i je kreują, ambitny zespół ma walczyć o medal. Jelinek, chciał się sprawdzić w roli lidera, po to cofnął się do PLK z Hiszpanii, i znalazł się w niełatwej sytuacji. We Włocławku wszystko jest inne niż w Krośnie, nawet podejście rywali – mecze z Anwilem są prestiżowe, na spotkania z Miastem Szkła na początku sezonu ewidentnie nie wszyscy przeciwnicy się odpowiednio zmobilizowali.

Czy Czerapowicz dałby radę grać na swoim obecnym poziomie we Włocławku? Na to kluczowe pytanie oczywiście nie ma odpowiedzi. Tak samo zresztą jak na odwrotne – jak mógłby grać, jakie statystyki notować Jelinek w obecnym zespole Miasta Szkła?

Wiadomo, że w Krośnie presja jest dużo mniejsza, a na dodatek Szwed wszedł do PLK jako gracz trochę nieznany – na pewno mniej znany niż rok wcześniej Jelinek. Po 14 meczach ma bardzo dobre statystyki, ale dopiero przekonamy się, czy je utrzyma. Efekt zaskoczenia minie, zacznie się lepszy skauting rywali, wszyscy wyciągną wnioski z pierwszych spotkań. Dojdą zmęczenie, mikrourazy i presja – choćby wewnętrzna, żeby utrzymać obecny poziom gry.

Tego wszystkiego doświadczył Jelinek, który po 14 meczach miał średnio aż 20,2 punktu na mecz, a także więcej zbiórek i asyst niż w sezonie. Jednak im dalej w sezon, tym Czechowi grało się trudniej, w play-off Jelinek zespołu do sukcesu nie poprowadził.

Czerapowicza to wszystko dopiero czeka.

Łukasz Cegliński*

*dane statystyczne pochodzą z Pulsu Basketu

NBA, PLK – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>