Jak David Kravish zmienił się w bestię ze Słupska

We Włocławku zdominował Josipa Sobina i Pawła Leończyka, miał 17 punktów, 15 zbiórek i 5 bloków. Przez 34 minuty grał z wielką intensywnością pod oboma koszami i był kluczową postacią wygranego 82:72 meczu nr 1.

David Kravish nieźle przyszykował formę na play-off – w ostatnich czterech meczach zdobywał po 18,7 punktu, trafił 74 proc. rzutów z gry (32/43), zaliczał po 9,7 zbiórki oraz 2,5 bloku. Przeciwko Dąbrowie i Stali w kolejnych spotkaniach ustanawiał rekordy sezonu – najpierw rzucił 22, a potem 24 punkty.

A w czwartek Amerykanin dał popis gry pod koszami w Hali Mistrzów – zaliczył 17 punktów (8/9 z gry), 15 zbiórek, 3 asysty oraz 5 bloków. Josip Sobin i Paweł Leończyk, ale też Fiodor Dmitriew i Mateusz Bartosz razem we czwórkę zgromadzili 22 punkty, 16 zbiórek, nie mieli żadnego bloku.

Momentami to była po prostu dominacja.

Ale David to skromniutki chłopak, gdyby nie jego 208 cm wzrostu, to powiedzielibyśmy nawet, że chłopczyk. Uśmiechnięta twarz, wesołe oczy, bijąca grzeczność. Oparty o ścianę przy szatni w Hali Mistrzów wcale nie mówił o sobie, gdy pytaliśmy go o tak udany mecz.

– Wiele zależy od nastawienia, a trener wykonał świetną robotę, bo sprawił, że byliśmy w 100 proc. skoncentrowani na konkretnych zadaniach. Wideo, treningi, wszystkie informacje o skłonnościach Anwilu w danych sytuacjach, rady, jak powinniśmy grać przeciwko konkretnym rywalom – przekazał nam to wszystko.

– Trener przygotował nas też na to, co nas czeka w hali, gdzie jest bardzo głośno i gorąco. Wiedzieliśmy po prostu, co musimy w tym meczu zrobić, by walczyć o wygraną – chwalił Robertsa Stelmahersa koszykarz.

Skutecznością pod koszami Kravish imponował od początku sezonu, przecież w pierwszym meczu z Polfarmeksem miał 13 punktów i 11 zbiórek. Znakiem zapytania była za to obrona – szczególnie ta pod koszem, jeden na jednego, masowanie z silnym rywalem, bo na obwodzie Amerykanin radził sobie dobrze.

– To jego duży atut, David bardzo dobrze ustaje rywalom na obwodzie po pick and rollach – chwalił go Stelmahers, gdy rozmawialiśmy z nim przed meczem we Włocławku. – Ja, jako zawodnik obwodowy, mam ten komfort, że wiem, że nie muszę w takiej sytuacji pomagać. David bardzo dobrze się porusza, ma długie ręce – dodawał już po meczu Marcus Ginyard.

W czwartek Kravish – mimo narastającego zmęczenia, grał na wysokiej intensywności aż 34 minuty – dawał radę także pod samym koszem, dla niektórych rywali był nie do przejścia. – Jestem silniejszy niż na początku sezonu, wzmocniłem ciało, ale ważne jest też nastawienie – nauczyłem się grać siłowo, wiem, na co się szykować, nie uciekam od tego, podejmuję fizyczną grę – tłumaczył zawodnik.

I dodawał: – W obronie gra się łatwiej, bo Greg wykonuje wiele dobrej, niewidocznej roboty – zastawia wysokich, przepycha się, robi miejsce, przez to mi jest łatwiej zbierać piłki. Przecież to nie jest tak, że ja sam gram ze wszystkimi rywalami pod koszem.

– Zależało mi na tym, by trafić do ligi, gdzie gra się fizycznie, a polska liga taką jest. Pod koszami jest naprawdę sporo walki, przepychanek, a we mnie powątpiewano, czy potrafię tak grać. Nie jestem największy, nigdy nie byłem najmocniejszy – mówi Kravish.

– Aż przyjemnie oglądać to, jak się rozwija – dodaje Ginyard. – Codziennie jest lepszy, stał się naprawdę ważnym graczem drużyny i to takim, od którego w dużej mierze zależą wyniki. Zbiera, jest bardzo skuteczny, broni – szczególnie dobrze na obwodzie, gdzie może przejmować niższych graczy i daje radę.

– Nie wiem, skąd ta forma. Po prostu staram się w każdym meczu dać z siebie 100 proc. w każdej akcji – w swoim stylu kończy rozmowę Kravish, który w całym sezonie ma średnio 12,9 punktu, 7,8 zbiórki oraz 1,2 bloku, a trafia aż 67 proc. rzutów z gry.

Jego dobra forma gwarancji wyeliminowania Anwilu nie daje, ale utrzymanie tego poziomu jest konieczne, by Czarni sprawili sensację.

Łukasz Cegliński

