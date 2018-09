David West – koniec ery wielkiego cwaniaka

Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie jednostronnego osiłka, ale był inteligentnym, wszechstronnym graczem. Zdaniem wielu ekspertów, ma warunki, aby teraz zostać trenerem, albo menadżerem w NBA.

Davis West (38 lat) w czwartek oficjalnie zakończył karierę, jako dwukrotny mistrz NBA z Golden State Warriors, ale wielkim uproszczeniem byłoby kojarzyć jego karierę tylko z ostatnim etapem w Kalifornii. Albo nawet z wcześniejszymi latami, gdy był liderem Indiana Pacers.

Swoje najlepsze koszykarsko lata kariery West spędził w Nowym Orleanie. Niewiele osób pamięta, że jest jeszcze jedną gwiazdą z legendarnego draftu 2003 roku (LeBron, Wade, Bosh, Anthony), a jak na tak dobrą karierę jego numer 18 (po uniwerku Xavier) był zdecydowanie za niski. Pierwsze 8 sezonów spędził w New Orleans Hornets, tworząc rewelacyjny duet z Chrisem Paulem, który mawiał wtedy w wywiadach, że w lidze nie widzi żadnej innej czwórki, z którą mógłby tak dobrze grać.

West w swoim najlepszym sezonie (2008/09), gdy wybierano go do Meczu Gwiazd, potrafił notować po rewelacyjne 21 punktów i 8.5 zbiórki na mecz. Jego epoka w Nowym Orleanie (i naprawdę wielka gra) skończyła się jednak dosyć dramatycznie – zerwaniem więzadła krzyżowego w kolanie (ACL) w 2001 roku, w jednym z ostatnich meczów sezonu z Utah Jazz.

Po przenosinach do Indiana Pacers (na lata 2011-15) widzieliśmy już innego gracza. Mniej dynamicznego, ale mądrzejszego, korzystającego z doświadczenia i cwaniactwa, chętniej grającego dla drużyny. W najlepszym sezonie notował jeszcze po 17.1 punktu na mecz i 7.7 zbiórki na mecz.

Prywatnie David był zwyczajnym, poukładanym człowiekiem, jakich relatywnie niewielu w NBA. Rozsądnie inwestował, dbał o rodzinę, jest wszechstronnie oczytany.

Ostatnie sezony to już rezerwowy podkoszowy za niewielkie pieniądze, szukający swego wymarzonego pierścienia. Najpierw bez sukcesu przy okazji epizodu w Spurs, ale ostatnio z pełną pulą – dwoma mistrzowskimi tytułami w Golden State. I ogromnym szacunkiem trenerów i innych zawodników.

– W słowniku przy haśle „profesjonalista” powinno być zdjęcie Davida – powiedział Bob Myers, generalny menadżer Warriors. – Nie byłoby naszych sukcesów bez jego przykładu dla innych graczy i świetnego wypełniania roli lidera w szatni. Szacunek dla niego w zespole czuło się za każdym razem, gdy tylko przechodził przez drzwi – dodaje Steve Kerr.

Wygrać 2 mistrzowskie tytuły na koniec kariery i jeszcze zasłużyć sobie na takie laurki – to musi być wielka satysfakcja!

