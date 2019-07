Dawid Słupiński w Gliwicach – komplet pod koszem GTK

Mający za sobą dopiero jeden pełny sezon na parkietach PLK, Dawid Słupiński, przedłużył właśnie umowę z GTK Gliwice. To już czwarty podkoszowy w zespole Pawła Turkiewicza i zarazem czwarty Polak.

Dawid Słupiński (27 lat, 206 cm) po trzech sezonach na zapleczu ekstraklasy (MKS Znicz Basket Pruszków i 2 lata w GKS Tychy) przeniósł się do GTK Gliwice, w którym dostał szansę na pokazanie się na parkietach PLK (debiut w barwach Anwilu Włocławek w sezonie 2012/13).

W minionych rozgrywkach, w 29 meczach Słupiński zdobywał średnio 5,3 punktu i zbierał 3 piłki w 17 minut gry. Trafiał za 2 ze skutecznością 50% i za 3 z 35%.

Dawid funkcjonował w zespole Pawła Turkiewicza i jako środkowy i jako silny skrzydłowy. Bardzo często odpowiedzialny był za rozciąganie gry rzutem z dystansu – aż 52 próby zza łuku przy 74 za 2.

W kolejnym sezonie Słupiński najprawdopodobniej będzie występował w roli rezerwowego środkowego. Jest już czwartym graczem podkoszowym zakontraktowanym przez GTK, co pozwala sądzić, że jest ostatnim wysokim, jaki trafi do Gliwic tego lata.

Oprócz Słupińskiego ważne kontrakty mają Mateusz Szlachetka, Kapcer Radwański, Brandon Tabb, Łukasz Diduszko, Milivoje Mijović i Joe Furstinger.

