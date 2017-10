Dawid Zaguła licytuje – 40 punktów po raz drugi!

No i kto da więcej? Rozgrywający Stali Stalowa Wola już po raz drugi w tym sezonie zdobywa przynajmniej 40 punktów, a jego średnia to najlepsze w II lidze 27,6 na mecz.

Dwa tygodnie temu rzucił 47 punktów w Łodzi, co jest rekordem tego sezonu, teraz zdobył 40 „oczek” w wyjazdowym meczu z Sokołem Ostrów Mazowiecka, który Stal wygrała 79:67.

Tym razem Dawid Zaguła miał 16/23 z gry oraz 6/10 z wolnych. Do okazałej zdobyczy dodał 5 zbiórek, 5 przechwytów i 3 asysty, choć miał także 7 strat.

Niestety, nie pamiętamy kto był ostatnim graczem w ligach centralnych, który w jednym sezonie co najmniej dwa razy zdobył 40 punktów. Jeśli pamiętacie – dajcie znać, chętnie przypomnimy jego wyczyn.

Stal Stalowa Wola po sobotniej wygranej ma bilans 4-3 i miejsce w górnej połówce tabeli grupy B. Statystyki 21-letniego Zaguły (185 cm wzrostu) wyglądają natomiast tak: 27,6 punktu, 51 proc. z gry, 3,6 zbiórki, 2,6 asysty, 3,3 przechwytu, ale też 4,3 straty.

Tu ciekawostka – ze względu na remont hali MOSiR w Stalowej Woli, „Stalówka” wszystkie mecze rozgrywa na razie na wyjazdach. Tak będzie do 2 grudnia (w sumie 11 spotkań). Ciekawe, jak wystrzeli Zaguła, gdy będzie mógł grać w Stalowej Woli.

