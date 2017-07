DeAndre Jordan niszczy – Los Angeles miastem wsadów

Środkowy Clippers w czwartym kolejnym sezonie miał najwięcej wsadów w NBA – wyprzedził Rudy’ego Goberta i Dwighta Howarda.

To są buty najlepszych koszykarzy NBA – zobacz >>

Nie bez przyczyny Los Angeles nazywane jest „Lob City”, gdy swój mecz grają Clippers. Choć ten przeklęty zespół nigdy nic nie wygrał i pewnie nie wygra, to przynajmniej gra efektownie i ma specjalistów od wsadów.

DeAndre Jordan pod względem ich liczby był najlepszy w całej NBA w czwartym sezonie z rzędu – w minionych rozgrywkach, w rundzie zasadniczej, wykonał ich 253. Innymi słowy – aż 61 proc. jego rzutów z gry, to były wsady.

W poprzednich latach Jordan w rundzie zasadniczej miał 227, 252 i 245 wsadów, a jeszcze wcześniej królem NBA był pod tym względem Blake Griffin (202 i 192). Ostatnim graczem nie z Los Angeles Clippers, który wygrał tę klasyfikację, był Dwight Howard, który w sezonie 2010/11, jeszcze w Orlando Magic, był najlepszy z 227 wsadami.

Czołówka klasyfikacji sezonu 2016/17:

1. DeAndre Jordan 253

2. Rudy Gobert 235

3. Dwight Howard 199

4. Giannis Antetokounmpo 194

5. Clint Capela 163

6. Hassan Whiteside 163

7. LeBron James 145

8. Anthony Davis 136

9. Mason Plumlee 131

10. Karl-Anthony Towns 130

