Debiut za dwa punkty – Karnowski zderzył się z Realem

Tylko 6 minut i minimalną rolę w wyjazdowym meczu z „Królewskimi” dostał środkowy reprezentacji Polski w swoim pierwszym meczu a ACB. Jego Morabanc powalczył ładnie, przegrał tylko 88:94.

Przemysław Karnowski nie będzie dobrze wspominał swojego debiutu – w zasadzie, to nie ma czego wspominać. Grał tylko w pierwszej połowie, miał 1/3 z gry, w trakcie jego pobytu na boisku Morabanc był gorszy od Realu o 10 punktów.

Morabanc do przerwy przegrywał już 35:50, ale trzecią kwartę wygrał 25:13 i do końca straszył Real pogonią. 20 punktów dla zespołu z Andory zdobył Jaka Blazić, 13 rzucił David Walker, a 12 znany z PLK Oliver Stević.

Dla Realu 19 „oczek” zdobył Fabien Causeur, 15 dodał Facundo Campazzo. Luka Doncić miał 8 punktów, 5 zbiórek i 4 asysty.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.