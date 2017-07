Kto debiutantem roku? Ball, Simmons, a gdzie Fultz?

Są pierwsze notowania bukmacherów. Faworytem do zgarnięcia nagrody “Rookie of the Year” w sezonie NBA 2017/18 jest Lonzo Ball, wybrany z numerem 2 przez Los Angeles Lakers.

Wczesne kursy, opublikowane przez Unibet, zaskakują przede wszystkim dopiero czwartą lokatą dla Markelle’a Fultza, jedynki w tegorocznym drafcie, wybranej przez Sixers. Kurs na to, że zgarnie nagrodę dla najlepszego debiutanta wynosi aż 7.50.

Wyżej od Fultza notowany jest jego kolega z drużyny Ben Simmons, za którego ewentualną wygraną bukmacherzy płacą 4.00. Jego kandydatura do nagród debiutantów jest oczywiście możliwa tylko dlatego, że opuścił cały poprzedni sezon z powodu kontuzji i pierwsze mecze w NBA dopiero przed nim.

Trzecim z czołowych kandydatów (kurs 5.50) jest Dennis Smith Jr., który świetnie zaprezentował się podczas Ligi Letniej w barwach Dallas Mavericks. Jeśli chodzi o jakość występów w Summer League, nad nieco zaskakuje brak wśród typowanych do nagrody Caleba Swanigana, bardzo ciekawego podkoszowego Blazers.

Rookie od the Year – czołowa dziesiątka kandydatów wg kursów Unibet:

Lonzo Ball – 3.50

Ben Simmons – 4.00

Dennis Smith Jr. – 5.50

Markelle Fultz – 7.50

De’Aaron Fox – 9.00

Josh Jackson – 9.00

Jayson Tatum – 13.00

Donovan Mitchell – 17.00

Jonathan Issac – 21.00

Malik Monk – 21.00

