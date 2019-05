Decydujące starcie Arki z Legią – potencjał czy entuzjazm?

Arka ma w swoim składzie wielu doświadczonych zawodników, zagra u siebie i raczej nie pozwoli już sobie na rozluźnienie, jednak nie można skreślać Legii, która uwierzyła w pokonanie faworytów. Decydujące starcie już w niedzielę o 12:45.

Dlaczego może wygrać Arka?

1.Utrzymanie koncentracji

Arka we wszystkich meczach miewała spore przestoje w grze. Spadała wtedy intensywność gry i dokładność poszczególnych zagrań, co wynikało z utraty koncentracji i delikatnego rozluźnienia. Za każdym razem Legia wtedy dochodziła gdynian i niwelowała straty. W niedziele zespół Przemysława Frasunkiewicza musi być skoncentrowany przez 40 minut, inaczej znów entuzjazm Legii może okazać się niebezpieczny.

2. Dobra gra Polaków

W ostatnim spotkaniu, oprócz sporadycznych minut niektórych zawodników, Przemysław Frasunkiewicz zdecydował się na grę tylko trzema Polakami, tymi najbardziej doświadczonymi – Bartłomiejem Wołoszynem, Krzysztofem Szubargą i Adamem Łapetą. Abstrahując już od tego, czy każdy z nich jest w optymalnej formie, Arka potrzebuje wartościowych minut od Marcela Ponitki, Jakuba Garbacza, czy Dariusza Wyki. Ich zabrakło w ostatnich meczach, które zakończyły się rozczarowaniami.

3. Chłodna głowa liderów

To oczywiste, że na Arce spoczywa ogromna presja. Wielką rolę do odegrania mają teraz liderzy, którzy jak do tej pory w sezonie rzadko kiedy zawodzili. Josh Bostic także i w tej serii jest graczem, który ciągnie Arkę i jemu zarzucić można zdecydowanie najmniej. Jednak James Florence (oprócz końcówek), Deividas Dulkys, czy Robert Upshaw zdecydowanie nie zagrali na swoim poziomie.

Dwóch największych gwiazdorów, czyli Bostic i Florence mają także tendencje do „zagotowania się" w trakcie meczu. Dość szybko się frustrują, a jeden gwizdek nie po ich myśli może ich wyprowadzić z równowagi. W meczu numer 5 nie ma jednak miejsca na takie zachowania. Arka potrzebuje w tym meczu chłodnej głowy swoich liderów, którzy w pojedynkę mogą przesądzić o wyniku.









Dlaczego może wygrać Legia?

1. Wiara czyni cuda

We wszystkich meczach w tej serii Arka Gdynia prowadziła w pierwszej połowie, ale nie potrafiła tych spotkań zamknąć. Za każdym razem Legia dochodziła rywali, pokazywała wielką wolę walki i serce do gry. Gdynianie swoim rozluźnieniem i utratą przewagi pozwalali legionistom uwierzyć w zwycięstwo. W drugiej połowie, przy wyniku na styku, to właśnie ta wiara i zaangażowanie niosły warszawiaków, którzy stawali się przez to drużyną lepszą. Jeśli Legia dobrze wejdzie w niedzielne spotkanie, to możemy być świadkami kolejnego zaciętego boju, a może nawet niespodzianki.

2. Powrót do obrony

To chyba najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o założenia meczowe po stronie Legii. Arka w tym sezonie opiera swój atak na rzutach za 3 punkty, ale także na wielu punktach z kontry. Zespół Tane Spaseva znacznie ograniczył poczynania gdynian w szybkim ataku. Z trójkami wiadomo jak jest – raz wpadają, raz nie. Legia myśląc o zwycięstwie, musi znów wyeliminować łatwe punkty Arki i wracać czym prędzej na własną połowę.

3. Walka na zbiórkach

Przewaga fizyczna jest po stronie Arki, ale mecze w Warszawie pokazały, że gdynianie nie do końca potrafią z niej skorzystać w walce o zbiórki. Presja legionistów na ofensywnej desce pozwoliła im kilkukrotnie na zdobycie punktów z ponowienia. Przy dużo mniejszym talencie strzeleckim niż rywale, warszawiacy powinni mocno włączyć się w walkę o zbiórki i tam poszukać szansy na punkty spod samego kosza, szczególnie że Adam Łapeta, czy Robert Upshaw nie mogą już lekceważyć Rusłana Patiejewa, czy Keanu Pindera za łukiem.

