Delano Spencer na testach – AZS sprawdza strzelca

Delano Spencer, amerykański rzucający obrońca będzie przebywał w AZS Koszalin na dwutygodniowych testach. Zagra w najbliższych sparingach.

Delano Spencer (24 lata, 190 cm), najczęściej grający na „dwójce” przez dwa lata grał dla drużyny Coffeyville Community College (JUCO), a później przeniósł się do ekipy uczelni Tennessee State. W swoim ostatnim sezonie w NCAA zdobywał średnio 15,5 punktu, 3,1 zbiórki i 1,3 asysty na mecz, trafiał dobre 42.3 % trójek, przy średnio prawie 7 oddawanych próbach na mecz.

W AZS Koszalin Spencer przejdzie dwutygodniowe testy (do 18 września), po których sztab szkoleniowy podejmie decyzję w sprawie ewentualnego kontraktu na cały sezon Energa Basket Ligi. Zagra m.in. podczas Memoriału Jerzego Olejniczaka.

W składzie zespołu z Koszalina są już obecnie Amerykanin Drew Brandon, 3 Serbowie: Aleksandard Radulović, Marko Tejić oraz Tradoslav Papić i Polacy: Greg Surmacz, Alan Czujkowski, Maciej Kucharek, Krzysztof Jakóbczyk, Marek Zywert, Łukasz Ratajczak.

