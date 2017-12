DeMar DeRozan – sześć trójek i 45 punktów

Dwa rekordy kariery za jednym razem ustanowił strzelec Toronto Raptors w wygranym 114:109 meczu w Filadelfii. Te jego trójki to coś niebywałego, on przecież zwykle nie tyle nie trafia, co praktycznie nie rzuca z dystansu.

Tak, dokładnie – DeMar DeRozan trafił 6 trójek w meczu NBA. Snajper, który w karierze trafia ledwie 28 proc. trójek i generalnie – praktycznie w ogóle nie korzysta z tej broni (oddaje 1,5 rzutu na mecz, trafia średnio 0,4), kompletnie zaskoczył Sixers. Już w pierwszej kwarcie miał 4/4 za trzy, a w całym meczu niebywałe dotychczas dla siebie 6/9.

Z drugiej strony – w poprzednim spotkaniu w Charlotee DeRozan miał 3/4 z dystansu, więc można powiedzieć, że się rozkręca. I generalnie – jest w dobrej formie. W ostatnich pięciu meczach rzucał kolejno 37, 31, 21, 28 i rekordowe 45 punktów.

Jego Raptors z bilansem 22-8 są na drugim miejscu na Wschodzie, a DeRozan ze średnią 24,0 punktu na mecz jest 14. strzelcem rozgrywek.