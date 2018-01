DeMar DeRozan zniszczył system

Aż 52 punkty superstrzelca Raptors to rekord w historii klubu z Toronto. Mimo niezwykłego występu lidera, Kanadyjczycy z najwyższym trudem pokonali Milwaukee Bucks po dogrywce 131:127.

DeMar DeRozan w tym sezonie coraz lepiej rzuca z dystansu (tym razem 5-9 z trójek) i jest jeszcze trudniejszy do zatrzymania dla rywali. Punkty w meczu z Bucks zdobywał na wszelkie możliwe sposoby, łącznie trafił 17 z 29 rzutów (58%) i miał 13-13 z wolnych. Do rekordowych w karierze 52 punktów dodał 8 asyst i 5 zbiórek.

Na boisku robił takie rzeczy: