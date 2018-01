DeMarcus Cousins – tego gościa nic nie zatrzyma

Takie mecze przechodzą do historii! Środkowy Pelicans w, wygranym po dwóch dogrywkach (132:128) meczu z Bulls zaliczył nieprawdopodobne triple – double, notując 44 punkty, 24 zbiórki i 10 asyst.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Meczu na poziomie 40 punktów, 20 zbiórek i 10 asyst nie zaliczył w NBA nikt od ponad 45 lat. W 1972 roku ostatni raz takiej sztuki dokonał Kareem Abdul-Jabbar.

Jak zrobił to DeMarcus Cousins? Spędził na boisku rekordowe w karierze 51 minut, trafił przyzwoite 13-29 rzutów (45%) rzutów z gry, w tym 5-11 z dystansu oraz 13-14 z wolnych. Dodał 24 zbiórki, w tym 7 w ataku. Miał 10 asyst, 4 przechwyty i blok.

„Boogie” nie tylko nabijał cyferki, ale ciągnął też drużynę bardzo ważnymi trafieniami w drugiej dogrywce, gdy na boisku zabrakło już Anthony’ego Davisa. Zobaczcie, jak wyglądał ten jego niezwykły mecz:

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>