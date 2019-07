DeMarcus Cousins w Lakers – Davis go namówił

DeMarcus Cousins, po roku spędzonym w Golden State Warriors, przenosi się do Los Angeles Lakers, aby znów stworzyć podkoszowy duet z Anthonym Davisem. „Boogie” podpisał jednoroczny, minimalny kontrakt.

Jeszcze niecałe dwa lata temu wszystko wskazywało na to, że DeMarcus Cousins będzie najbardziej dominującym podkoszowym ligi, a także jedną z jej największych gwiazd. Niestety dla niego spotkała go jedna z najgorszych możliwych kontuzji – zerwanie ścięgna Achillesa.

Latem 2018 roku Boogie podpisał jednoroczny minimalny kontrakt z Warriors, który miał mu pozwolić sięgnąć po mistrzostwo, ale także odbudować swoją pozycje i wypracować nowy wielki kontrakt. Obu rzeczy nie udało się zrealizować – mistrzowie przegrali w finale z Raptors, a forma Cousinsa i jego przydatność dla drużyny okazały się na tyle niesatysfakcjonujące dla potencjalnych pracodawców, że zainteresowanych jego usługami tego lata było naprawdę niewielu.

Ostatecznie Cousins podpisuje kontrakt w Lakers, znów roczny i minimalny (około 2,3 miliona dolarów). Nadchodzące rozgrywki to kolejne szansa na mistrzostwo, ale i na wypromowanie siebie – w końcu jest to gracz pokroju All-Star, a znów jego kontrakt jest jednym z najniższych.

W Lakers ponownie stworzy podkoszowy duet z Anthonym Davisem, który według nieoficjalnych informacji mocno uczestniczył w procesie namawiania DeMarcusa na grę w Los Angeles. Ze starych znajomych w Lakers spotka także Rajona Rondo, który uzupełni pozycję numer jeden w zespole.

Lakers co prawda nie zdołali ściągnąć Kawhia Leonarda, a pieniądze przeznaczone na jego gwiazdorski kontrakt ulokowało w kilku mniejszych umowach. Sprawia to, że i tak są jednym z najpoważniejszych kandydatów do tytułu (więcej TUTAJ>>), a ich największym „wrogiem” mogą być po prostu kontuzje, które żadnego z liderów (poza LeBronem) w karierze nie oszczędzały.

