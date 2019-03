DeMarcus Cousins zrobił róznicę – Rockets pokonani

Golden State Warriors z pretizowym zwycięstwem – osłabieni brakiem Kevina Duranta pokonali Houston Rockets 106:104, a DeMarcus Cousins zdobył 27 punktów. W trzech poprzednich meczach w tym sezonie wygrywał zespół z Teksasu.

Faworytami tego meczu byli Rockets. Mogli liczyć na wszystkich swoich podstawowych zawodników w przeciwieństwie do Warriors, którzy przystępowali do tego pojedynku bez Kevina Duranta. Grali u siebie, a dodatkowo w tym sezonie już trzykrotnie pokonywali aktualnych mistrzów NBA.

Koszykarze Golden State nie pozwolili jednak na czwartą wygraną Rockets. Mecz toczył się cały czas pod dyktando Warriors, którzy dopiero na samym końcu stracili przewagę. Jeszcze na początku czwartej kwarty prowadzili +14, ale w ostatnich minutach nie potrafili trafić z gry, co pozwoliło Rockets wrócić do tego spotkania. Jednak czasu było zbyt mało, Golden State wygrali 106:104.

W buty Duranta wszedł DeMarcus Cousins, który zdobył 27 punktów, miał 8 zbiórek i 7 asyst. To punktowo najlepszy mecz sezon środkowego Warriors.

Najskuteczniejszym graczem był Klay Thompson, który zdobył 30 punktów trafiając przy tym 5 razy za 3 punkty. 29 zdobył lider Rockets, James Harden. Najlepszy strzelec NBA miał problemy ze znalezieniem skuteczności – trafił zaledwie 2 z 12 rzutów za 3.

Warriors z bilansem 46-21 są na 1. miejscu w Konferencji Zachodniej, a Rockets zrównali się bilansem z Oklahoma City Thunder, 42-26, i zajmują 4. miejsce.

