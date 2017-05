Demolka w trzeciej kwarcie – Wizards wyrównali serię

Przez moment było 26:0, a w całej trzeciej części – 42:20! Koszykarze z Waszyngtonu ostatecznie pokonali Boston Celtics 121:102 i wyrównali stan serii na 2-2.

Z jednej strony to była ładna i skuteczna gra Wizards, z drugiej – totalne załamanie gości. Od stanu 53:48 dla Celtics na początku trzeciej kwarty, zespół z Bostonu popełnił 8 strat w trakcie sześciu kolejnych minut, miał 0/5 z gry, dwa razy z rzędu popełnił błąd 24 sekund.

Wizards? John Wall zdobył wówczas 7 ze swoich 27 punktów, zaliczył 3 z 12 asyst. Trafiali też pozostali podstawowi gracze gospodarzy, to był moment, który zadecydował o ich wygranej.

Obok Walla wyróżnił się Bradley Beal, który zdobył 29 punktów (świetne 11/16 z gry). 18 i 8 zbiórek miał Otto Porter, a 16 i 10 zaliczył Markieff Morris. Marcin Gortat rzucił 6 punktów, miał 7 zbiórek i 3 asysty w 26 minut.

Celtics? Znów słabiej zagrał Isaiah Thomas (tylko 19 punktów), a wsparcie rezerwowych (16 punktów od Terry’ego Roziera, 14 od Kelly’ego Olynyka) to było za mało. Goście wyraźnie przegrali walkę o zbiórki (31:45), mieli też słabszą skuteczność z gry (44 proc. wobec 52 gospodarzy).

Wizards mają w play-off bilans 5-0 u siebie, ale by awansować do finału Konferencji Wschodniej, gdzie już czekają Cleveland Cavaliers, muszą wygrać coś na wyjeździe. Przewagę boiska mają Celtics, mecz nr 5 w Bostonie odbędzie się w czwartek.

