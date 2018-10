Demolka w końcówce – Gliwice gromią Koszalin

Goście z Koszalina prowadzili, a potem trzymali się równo aż do 4 kwarty. Ale w niej GTK Gliwice zupełnie rozbiło AZS i ostatecznie wygrało środowe spotkanie PLK aż 95:71.

Nic na taki zwrot akcji przez 30 minut nie wskazywało. W trzeciej kwarcie AZS Koszalin zanotował nawet serię 8:0, po rzucie Marko Tejicia prowadził już 59:48 i wydawało się, że kontroluje mecz. „Wydawało się”, bo ostatnie 16 minut spotkania przegrał aż 12:47!

Ostatnia kwarta to istny pogrom, GTK wygrało ją – brzmiącym nieprawdopodobnie – wynikiem 28:4. Z jednej strony miała znaczenie dobra obrona gliwiczan, ale z drugiej – AZS też się kompletnie rozsypał w ataku – nie wpadały proste rzuty, brakowało pomysłów taktycznych.

W barwach GTK bardzo fajny występ zaliczył Szymon Kiwilsza, który przeciwko swojej niedawnej drużynie, w 22 minuty zanotował 17 punktów, 4 zbiórki i 2 asysty. Gospodarze trafili świetne 9/14 (64%) z dystansu, Myles Mack miał 3/3. W obronie świetną robotę zrobił Damonte Dodd, który do 15 punktów dodał 7 zbiórek i 3 bloki.

W AZS znów najskuteczniejszy był Dragoslav Papić (19 pkt.). Poza Grzegorzem Surmaczem (9 pkt. w 31 minut), polscy gracze z Koszalina wystąpili niestety tylko w rolach statystów.

GTK Gliwice rozpoczyna rozgrywki od obiecującego bilansu 2:1 i w następnej kolejce, na własnym parkiecie, zmierzy się z Polpharmą. AZS zaczyna od 0:3, ale dostanie szansę na pierwszy zwycięstwo – już w sobotę zagra w Koszalinie ze Spójnią Stargard.

RW

