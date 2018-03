Dennis Schroder – genialny występ i sensacja na pocieszanie

Rewelacyjne 41 punktów, w tym aż 17 zdobytych w ostatniej kwarcie. Do tego, najsłabsza na Wschodzie, Atlanta Hawks sprawiła ogromną niespodziankę, wygrywając na wyjeździe 99:94 z Utah Jazz.

To był bezapelacyjnie najlepszy mecz w karierze 24-letniego reprezentanta Niemiec. W 35 minut na parkiecie zanotował 41 punktów, 5 zbiórek i 7 asyst. Trafił 16/28 rzutów z gry (57%), w tym 3/7 z dystansu. Dzięki jego 17 punktom w ostatniej kwarcie Hawks nieoczekiwanie odwrócili losy meczu – w końcówce był po prostu nie do zatrzymania.

To nie jest dobry sezon dla „Jastrzębi”, nie jest także rewelacyjny dla Dennisa Schrodera. Młody rozgrywający stał się liderem swojego zespołu, notuje aż 19.5 punktu na mecz oraz 6.2 asysty, ale jego skuteczności z gry zazwyczaj nie powalają. Trafia tylko 43.6% rzutów z gry oraz 29.5 % trójek.

Fatalny sezon ma też Atlanta, która okupuje ostatnie miejsce w Konferencji Wschodniej, z bilansem zaledwie 21-50. Szczerze mówiąc, nikt ich nie podejrzewał, że będą w stanie tak walczyć o wygrana mecze. Ale może przyszłość będzie jaśniejsza, skoro Dennis może robić na parkiecie takie rzeczy: