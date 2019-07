Deon Thompson – gwiazda Euroligi zagra przeciw Polsce

Wybrzeże Kości Słoniowej, nasz grupowy rywal podczas Mistrzostw Świata w Chinach naturalizowało naprawdę solidnego gracza. Nowym reprezentantem kraju z Afryki Zachodniej został Deon Thompson.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Deon Thompson (31 lat, 203 cm) to znana postać na europejskich parkietach. Absolwent słynnej szkoły North Carolina do NBA się nie dostał (poza Ligą Letnią), ale grał w szeregu topowych klubów – Albie Berlin (był wtedy wybrany do pierwszej piątki Bundesligi), Bayernie, Galatasaray, a ostatnio Żalgirisie.

Amerykański silny skrzydłowy w ubiegłym sezonie Euroligi w zespole z Kowna grał średnio po niecałe 14 minut w meczu, notował średnio ok. 5 puntów i 3 zbiórek, trafiał 59% z gry. Kilka tygodni temu Thompson podpisał kontrakt w hiszpańskiej ACB – będzie grał razem z Adamem Waczyńskim w barwach Unicaji Malaga.

Wybrzeże Kości Słoniowej nigdy nie było koszykarską potęgą i uznawane jest za jedną z najsłabszych, o ile nie najsłabszą drużynę mistrzostw świata w Chinach. Jak widać, także i oni robią wszystko, aby jak najlepiej wypaść na mundialu. Polska zagra z afrykańskim zespołem swój trzeci mecz w turnieju, w środę, 4 września. Poza tym, w grupie mamy Chiny i Wenezuelę.

PG