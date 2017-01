Derby dla Anwilu – James Washington wreszcie TĄ jedynką?

Świetny mecz gospodarzy przy komplecie na trybunach. Anwil pokonał Polski Cukier Toruń 91:73 – spore umiejętności pokazał James Washington (11 asyst), odrodził się też Michał Chyliński – autor 7 celnych trójek.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

Wyż nad Włocławek przyszedł w sumie z dość nieoczekiwanego kierunku. Po nieudanym eksperymencie w Radomiu, gdy wyszedł w pierwszej piątce, James Washington powrócił na ławkę. I to właśnie jako rezerwowy zaliczył taką pierwszą połowę, o jakiej w wykonaniu rozgrywającego marzyli chyba wszyscy kibice we Włocławku. Trafił wszystkie trzy rzuty z dystansu i już do przerwy miał 6 asyst, z czego przynajmniej 2 były takiej klasy podaniami, że Hala Mistrzów aż jęknęła z podziwu.

Bardzo dobrze pokazali się też dwaj inni gracze, nierzadko we Włocławku krytykowani. Dynamikę potrafił wykorzystywać Toney McCray (14 pkt., 6 zb.), którego alley-oop będzie jednym z kandydatów do miana akcji sezonu. Dobrą zmianę dał również Kacper Młynarski.

W barwach Pierników klasę pokazywał – jakby czekający na takie mecze – Kyle Weaver. Amerykanin trafiał trudne rzuty (20 pkt., 8/12 z gry) i chętnie szukał kolegów. Po jego podaniach pod koszem świetnie odnajdował się nawet Maksym Sanduł. Kilka trudnych rzutów trafił Obie Trotter, ale wciąż było to za mało argumentów, by powstrzymać stopniowo odjeżdżający Anwil.

Do przerwy różnica na rzecz gospodarzy wynosiła 7 oczek, a na początku czwartej kwarty Anwil – po trójce Michała Chylińskiego – prowadził już nawet 65:48. Próbował jeszcze szarpać Jure Skifić (15 pkt.), coś spod kosza znów dorzucił Sanduł, ale na odrobienie start było już za późno.

Kropkę nad „i” postawił kolejnymi trójkami Chyliński (7/11 z dystansu i 24 pkt.), grający w sobotę wreszcie na poziomie, z którego znany był przed kilkoma sezonami. Anwil przy komplecie publiczności (3499 osób) wreszcie pokazał, że potrafi w lidze wygrywać również z silnymi rywalami.

Polski Cukier przegrał drugi mecz z rzędu po serii 13 wygranych. Przed torunianami kolejne trudne spotkania – utrzymać się na fotelu lidera będzie im niezmiernie ciężko.

