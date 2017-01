Derby dla Sopotu – teraz to Trefl rządzi w Trójmieście!

Przez 30 minut mecz był zacięty, a gwiazdy obu drużyn – Anthony Ireland i Krzysztof Szubarga – błyszczały jasno. Ale znakomita czwarta kwarta gospodarzy (34:6!) przesądziła o tym, że derby Trójmiasta Trefl Sopot wygrał aż 96:66.

Przez 30 minut mecz był wyrównany, ale w ostatniej części Trefl zdemolował rywala, grając zespołowo w ataku i twardo w obronie. Zdecydowana większość kibiców w wypełnionej po brzegi Hali Stulecia była w euforii po kolejnych trafieniach gospodarzy, weekend w Sopocie będzie udany. Trefl wygrał piąte z ostatnich sześciu spotkań, ma już bilans 9-5.

Przez trzy kwarty wydawało się jednak, że końcowa przewaga nie będzie taka wyraźna. Atmosfera od pierwszych minut była bardzo dobra, gorączka przeniosła się na boisko, gdzie oglądaliśmy walkę i zadziorność na wysokim poziomie. Od początku oglądaliśmy też bardzo skutecznego Anthony’ego Irelanda, który zdobywał punkty łatwo radząc sobie z Krzysztofem Szubargą.

Nie oznaczało to jednak prowadzenia Trefla, bo Asseco nieźle ograniczyło Nikolę Markovicia i Filipa Dylewicza, a po drugiej stronie boiska dobrze grali Filip Matczak z Marcelem Ponitką. Pierwsze minuty były wyrównane, ale ze wskazaniem na gości – po pierwszej kwarcie było 21:19 dla gdynian.

Ale potem Trefla poderwał ten, komu zdarza się to w miarę regularnie – Marcin Stefański. Lepsza obrona pod koszem, cztery punkty „Stefana” spod obręczy i sopocianie wyszli na prowadzenie, które kilka minut później powiększył świetnymi akcjami Ireland.

Amerykanin miał znakomity moment, w którym dwa razy z rzędu (!) zdobywał punkty po własnych zbiórkach w ataku. W połowie kwarty był moment, w którym Trefl prowadził 37:30, a Ireland miał na koncie aż 20 punktów. Do przerwy było 43:34, bo na dobrze akcje Szubargi odpowiadali trójkami Marković i Piotr Śmigielski.

Ale gdy wydawało się, że Trefl w trzeciej kwarcie ucieknie, gdy punktować zaczęli Jakub Karolak i Ireland, Asseco świetnie się odgryzło. Najpierw bardzo dobry moment miał Matczak (19 punktów w meczu), a potem dwie niesamowite trójki trafił „Szubi” (też w sumie 19 „oczek”). Tę drugą – równo z końcową syreną i po 30 minutach Trefl prowadził już tylko 62:60.

Jednak w ostatniej części sopocianie pokazali klasę – zaczęli ją od zrywu 10:0, a punkty zdobywało w nim pięciu różnych graczy. Asseco tej zespołowej gry brakowało, gościom nie wpadło kilka otwartych rzutów. Gdynian dobili znakomity Ireland (31 punktów w meczu, 10/14 z gry, 10/10 z wolnych oraz 6 asyst) oraz świetny Artur Mielczarek (15 punktów jako rezerwowy), który trafił za trzy na 77:62. Waleczni rywale nie byli już w stanie się podnieść, a mecz zakończyli ostatecznie z 16 stratami.

