Derby dla Torunia – wielkie trójki Glenna Coseya

Strzelecki koncert w ostatniej kwarcie i 3 celne trójki z rzędu Glenna Coseya dały Polskiemu Cukrowi w regionalnych derbach z Anwilem Włocławek. Najlepszy mecz w sezonie zagrał Aaron Cel, który zdobył 20 punktów.

Anwil rozpoczął dobrze, a mógł jeszcze lepiej. Prowadził bowiem 8:3, potem 11:5, ale nie odskoczył na dobre, ponieważ marnował kolejne prezenty. Polski Cukier zaliczał bowiem stratę za stratą, miał 9 kwarcie i aż 17 w pierwszej połowie (!!), niektóre były wręcz szokujące.

Gospodarze dogonili jednak Anwil po rewelacyjnej zmianie, jaką dał DJ Newbill. Amerykański rzucający trafił 2 trójki z rzędu i doprowadził do remisu 15:15 na koniec pierwszej kwarty. Chwilę później poprawił trzecim celnym rzutem z dystansu – zdobył 11 punktów w ciągu pierwszych 5 minut na boisku.

Do przerwy Anwil minimalnie prowadził 34:33, dzięki szybkim atakom Jaylina Airingtona i temu, że nie tracił piłki aż tak często, jak gospodarze.

Po przerwie grace „Pierników” byli już bardziej skoncentrowani, zaczęło też wpadać z dystansu. Trójki w 3. kwarcie trafili Aaron Cel, Karol Gruszecki i Glenn Cosey, zrobiło się 54:50 dla gospodarzy, ale Anwil był blisko, m.in. dzięki bardzo dobrym minutom Josipa Sobina.

Torunianie wygrali ten mecz, ponieważ mieli więcej opcji w ataku. W czwartej kwarcie kilka dobrych zagrań pokazał Cel (20 pkt.), po obu stronach parkietu rewelacyjnie powalczył Krzysztof Sulima, a potem końcówkę i mecz przejął Glenn Cosey (5/7 z dystansu)– w ostatnich 2 minutach trafił 3 razy z rzędu za 3 punkty i w hali zabrzmieć chóralne „Derby dla Torunia!”

Pełne trybuny, gorąca atmosfera, regionalna rywalizacja – oby jak najwięcej takich meczów. Świetna robota także kibiców z Włocławka, szkoda, że na ligowych meczach wyjazdowych tak zorganizowane grupy fanów nie zdarzają się częściej.

