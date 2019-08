Derby Lakers vs. Clippers – znamy szlagiery NBA na Święta!

Pojedynek dwóch najgorętszych zespołów w obecnej NBA, czyli Los Angeles Lakers i Clippers, obejrzymy w wieczór 25 grudnia. W Boże Narodzenie po latach zagrają Toronto Raptors, na parkiecie zobaczymy także Ziona Williamsona.

„NBA Christmas Day” to jeden z najważniejszych dni w sezonie w USA. Gra podczas świąt dla wielu graczy jest sporym wyróżnianiem, tak samo dla samych klubów. NBA po raz kolejny przygotowała bardzo ciekawy zestaw meczów.

25 grudnia zobaczymy starcie MVP minionego sezonem, Giannisa Antetokounmpo z Joelem Embiidem i Benem Simmonsem, będzie także Zion Williamson, którego Pelicans staną naprzeciw Nikoli Jokiciowi i Denver Nuggets.

Zobaczymy także pojedynek mistrzów NBA, Toronto Raptors, którzy zagrają w święta pierwszy raz od 2001 roku, z nowymi Boston Celtics; kolejne spotkanie Stepha Curry’ego z Jamesem Hardenem (tym razem już w nowej hali Warriors), a wisienką na torcie będzie bitwa o Los Angeles pomiędzy Clippers i Lakers.

Lebron James i Anthony Davis przeciwko Kawhiemu Leonardowi i Paulowi George’owi to zdecydowanie najbardziej elektryzujące starcie w nadchodzącym sezonie, więc nic dziwnego, że NBA zdecydowała się to spotkanie dorzucić do zestawu na Christmas Day.

Nieoficjalny plan meczów na 25 grudnia 2019 roku:

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans

Toronto Raptors – Boston Celtics

Golden State Warriors – Houston Rockets

Los Angeles Lakers – LA Clippers

RW