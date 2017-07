Derrick Rose blisko Cavs – czy on może jeszcze wypalić?

Gdyby MVP z 2011 roku był w stanie rozegrać jeden porządny sezon w całości, ten transfer mógłby być ważny. Na razie może być tylko głośny.

Każdy fan NBA wie, że po Derricku Rose, MVP ligi w 2011 roku, zostało tylko wspomnienie. I to odległe. Poważne kontuzje zahamowały jego karierę, zresztą nawet poprzedni sezon kończył się dla 28-letniego rozgrywającego kolejną z nich – tym razem zerwaną łąkotką w lewym kolanie.

Teraz, przez kilka ostatnich dni głośno było o możliwym przejściu Rose’a do Milwaukee Bucks, ale już pojawił się nowy temat, znacznie bardziej atrakcyjny:

Derrick Rose is in serious talks with the Cavs on a 1-year deal, sources tell @wojespn and me.

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) July 20, 2017