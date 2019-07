Derrick Rose w Detroit – jeszcze jedna szansa

Jeden z najlepszych rezerwowych poprzedniego sezonu, czyli odrodzony Derrick Rose planuje podpisać 2-letni kontrakt z Detroit Pistons. D-Rose będzie wsparciem na rozegraniu dla niespełniającego oczekiwań Reggiego Jacksona.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Poprzednie rozgrywki w wykonaniu Derricka Rose’a zadziwiły chyba wszystkich. Najmłodszy MVP w historii NBA wrócił na wysoki poziom grając w Minnesota Timberwolves, choć wielu postawiło już na nim krzyżyk.

Dla Wolves zdobywał średnio 18 punktów i trafiał najlepsze w karierze 37% rzutów za 3 punkty, dzięki czemu był nawet poważnym kandydatem do nagrody dla najlepszego rezerwowego sezonu. W listopadzie miał m.in. mecz, w którym zdobył aż 50 punktów (wideo poniżej).

Teraz po raz kolejny zmieni otoczenie i wszystko na to wskazuje, że przeniesie się do Detroit, gdzie D-Rose prawdopodobnie podpisze 2-letni kontrakt. Ma za niego dostać 15 milionów dolarów. Pistons bardzo potrzebują wsparcia no rozegraniu, ponieważ Reggie Jackson gra poniżej oczekiwań.

RW

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>