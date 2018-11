Derrick Rose – wielki jak za czasów MVP! (WIDEO)

To najlepszy występ D-Rose’a od wielu lat, a po meczu obecny zawodnik Wolves nie potrafił ukryć łez. Zdobył niesamowite 50 punktów, a Minnesota nieoczekiwanie pokonała Utah Jazz 128:125.

Mnóstwo było krytyki, żartów i docinków, gdy kolejni byli gracze Chicago Bulls zjawiali się w Minnesocie, aby grać uTima Thibodeau. W Timberwolves od wielu tygodni nie jest normalnie, ale Derrick Rose (30 lat) potrafił niezwykłym meczem przypomnieć, jak wielkim był talentem.

Zagrał w meczu 41 minut, najwięcej od 2 lat. Zdobył 50 punktów i miał 6 asyst, trafił bardzo dobre 19 z 31 rzutów. Do tego zaliczył kluczową akcję (blok) w obronie, gdy Jazz w końcówce mieli szansę wyrównać stan meczu.

D-Rose jak za dawnych czasów, gdy zdobywał nagrodę MVP! Tak to wyglądało:

