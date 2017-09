Derricku Rose, musisz! – Cavs bez Thomasa do stycznia

Isaiah Thomas, nowy rozgrywający Cavaliers, będzie gotowy do gry w styczniu – poinformował oficjalnie podczas poniedziałkowego „media day” klub z Ohio. Pierwszą jedynką do tego czasu ma być właśnie Rose.

– Czuję się coraz lepiej i czuję, że już wkrótce będę w pełni formy i będę znów rzucał po 30 punktów co wieczór – mówił dziennikarzom Isaiah Thomas, dodając okolicznościowe formułki o szczęściu, jakim będzie granie z LeBronem Jamesem.

– Rehabilitacja przebiega prawidłowo, cieszymy się z postępów, które Isaiah zrobił w ciągu ostatnich tygodni – mówił trener Tyron Lue. Potwierdził przypuszczenia, że do czasu powrotu byłej gwiazdy Celtics, pierwszą jedynką Cavaliers będzie Derrick Rose.

W roli zmiennika zobaczymy Jose Calderona i raczej nie jest to opcja, pasująca poziomem do drużyny planującej powrót do finału NBA, ale chwilowo Cavs nie mają wyboru.

Klub z Cleveland pierwszy raz oficjalnie zabrał głos na temat zdrowia swojego nowego gracza. Przypomnijmy, że właśnie stan zdrowia zawodnika był powodem czasowego zawieszenia wymiany z Boston Celtics.

Thomas po raz pierwszy doznał kontuzji biodra 13 marca w meczu z Wolves, a uraz odnowił mu się w playoff. Z tego powodu nie zagrał w 3 ostatnich meczach serii z Cavs. W trakcie sezonu regularnego zdobywał 28.9 punktu na mecz, będąc trzecim strzelcem NBA, tylko za Russellem Westbrookiem i Jamesem Hardenem.

