Devin Booker oszalał – nikt nigdy nie zrobił tego Utah (wideo)

Nikt inny wcześniej nie dokonał takiej rzeczy w hali w Salt Lake City. Devin Booker zdobył 59 punktów, ale nie uchroniło to jego Phoenix Suns od kolejnej wstydliwej porażki z Jazz 92:125.

To, że Devin Booker jest w stanie na parkiecie robić rzeczy wielkie, wiemy nie od dziś. Dwa lata temu zdobył 70 punktów w meczu z Boston Celtics i tym samym stał się najmłodszym graczem w historii z taką zdobyczą punktową na koncie.

Booker ostatniej nocy przeciwko Jazz trafił 19 z 34 rzutów z gry, w tym 5/8 trójek i 16 z 17 rzutów wolnych. Reszta zespołu nie popisała się skutecznością – 12/42 z gry i 7/11 z osobistych. Nikt inny wcześniej przed Bookerem nie zdołał zdobyć tylu punktów w hali Utah.

Devin w tym sezonie zalicza średnio 26,2 punktu, 6,7 asysty i 4,2 zbiórki. Jednak gdzieś ten jego kolejny przyzwoity sezon przepada w beznadziejności, jaką prezentują Suns.

Mimo gorącego nadgarstka gwiazdy Suns, Phoenix nawet nie postawili oporu poukładanym Jazz. Słońca przegrały 92:125. Gorszy od nich bilans (17-58) mają tylko New York Knicks (14-60).

Po stronie Jazzmanów wszyscy gracze pierwszej piątki skończyli to spotkanie z dwucyfrową liczbą punktów. Najlepiej wypadł Rudy Gobert, który w 28 minut zdobył 27 punktów i zebrał 10 piłek. Francuz pobił przy okazji rekord NBA w liczbie wsadów w trakcie jednego sezonu – ma już ich w tych rozgrywkach 275.

Jazz za to są w grupie 4 zespołów, które walczą o 5 miejsce przed fazą playoff. Aktualnie mają bilans 44-30, taki sam jak LA Clippers i o 1 zwycięstwo lepszy niż San Antonio Spurs i Oklahoma City Thunder (43-31).

GS

