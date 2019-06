Devonte Upson w Gdyni – nowy lotnik w Arce

Jeden z najefektowniejszych zawodników poprzedniego sezonu, Devonte Upson, został nowym zawodnikiem Arki Gdynia. To lekkie zaskoczenie, że amerykański środkowy awansował do drużyny z czołówki ligi i grającej w europejskich pucharach.

Devonte Upson (26 lat, 206 cm) ma za sobą udany sezon w barwach TBV Startu Lublin. W średnio 23,5 minuty zdobywał 9,7 punktu, zbierał 6,4 piłki i rozdawał 1,1 bloku.

Przed przyjazdem do Polski grał w lidze bałtyckiej w estońskim Rapla BS, a jeszcze wcześniej spędził sezon w lidze fińskiej w Helsinki Seagulls. Co ciekawe, po zakończeniu sezonu w Polsce rozegrał jeszcze 12 meczów w lidze argentyńskiej w barwach Comunicaciones Mercedes.

Amerykanin to typ podkoszowego skoczka, który kojarzony jest przede wszystkim z efektownymi wsadami i blokami. W poprzednim sezonie brał także udział w konkursie wsadów organizowanym przy okazji Pucharu Polski.

Jego transfer do Arki jest małym zaskoczeniem. Pomimo dobrego sezonu raczej mało kto się spodziewał, że Upsona czeka aż taki skok do góry, jeśli chodzi o zespół. W Gdyni będzie walczył o medale, ale także w europejskich pucharach, a przecież w minionym sezonie ze Startem nie awansował do playoff.

Ten ruch można traktować jako zastępstwo w składzie za Roberta Upshawa. Upson też będzie pełnił rolę obrońcy obręczy i gracza przede wszystkim ukierunkowanego na defensywę, a w ataku jego rola możliwe, że zostanie ograniczona do kończenia wykładek od obwodowych.

Jednak porównując go z Upshawem, Devonte brakuje trochę fizyczności. Szczególnie w EuroCup może być to kłopotliwe, gdyż większość środkowych na tym poziomie po prostu będzie od Upsona cięższych i mocniejszych w walce podkoszowej.

GS

