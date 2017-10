Diabelski start Polpharmy – Szczecin znokautowany

87:66 – aż takim wynikiem dla zespołu ze Starogardu skończył się mecz z Kingiem. Do zwycięstwa nad drużyną byłego trenera poprowadził Polpharmę Marcin Flieger.

PLK – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>

Mindaugas Budzinauskas musi się trochę czuć jak bokser po nokaucie. W poniedziałek jego King przebiegł się po Legii, w czwartek został zniszczony przez Polpharmę, którą Litwin ostatnio prowadził. Po pięciu minutach było 17:7 dla gości i do końca spotkania nic się nie zmieniło.

„Kociewskie Diabły” zaczęły świetnie – wyróżniał się dynamiczny Joe Thomasson (15 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty), świetnie grał Marcin Flieger (18 punktów, 6 asyst). Polpharma grała agresywnie w obronie i szybko w ataku, a do tego była skuteczna. I poszła za ciosem widząc, że gospodarze nie potrafią jej się postawić.

Wynik rósł w okamgnieniu, po meczu było już w 15. minucie, gdy Flieger trafił kolejną trójkę na 43:20. W całym spotkaniu goście mieli 11 na 19 z dystansu (57 proc.), sam Flieger trafił 3 z 4 rzutów.

Ale koszykarze Miliji Bogicevicia nie tylko trafiali z dystansu – dobre wejście z ławki miał Andrija Bojić (17 punktów, 9 zbiórek), swoje pod koszami zrobili Milan Milovanović (12) oraz Przemysław Szymański (10).

King? Na początku można było chwalić wszechstronnego Mateusza Bartosza (14 punktów, 5 zbiórek, 3 asysty w meczu), ale żaden z jego kolegów nie włączył się do gry. Paweł Kikowski miał 2/11 z gry, co jest najlepszym podsumowaniem występu gospodarzy.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

PLK – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>