Dieta piwna – Andre Drummond uzupełnia kalorie

Zawodowy sportowiec codziennie pije piwo i nazywa to jeszcze dietą? Andre Drummond, środkowy Detroit Pistons, jest dumny z nowych nawyków żywieniowych.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Andre Drummond (26 lat) przy wzroście 211 centymetrów oficjalnie ważył w minionym sezonie ok. 127 kilogramów. Z taką masą byłby 3 najcięższym graczem NBA w tym sezonie – więcej mają tylko Boban Marjanović i Zion Williamson. W te wakacje środkowy Pistons postawił zmienić zwyczaje i zacząć odżywiać się zdrowiej.

Kluczowym posunięciem była rezygnacja z czerwonego mięsa w diecie, na rzecz przede wszystkim ryb i warzyw. Po konsultacji z dietetykami uznał, że najlepszym sposobem na uzupełnienie brakujących kalorii będzie picie piwa – codziennie po jednej butelce.

Drummond przyznał dziennikarzom w Detroit, że nie jest wielkim smakoszem, więc w swojej „diecie” stosuje bardzo popularne gatunki Miller Lite oraz Corona. Wybrał takie akurat dlatego, ponieważ na co dzień kupuje je sobie jego kucharz.

– Jeśli robisz to we właściwy sposób, to nie będzie w żaden sposób szkodliwe. Dlatego stosuję tę metodę – mówi Drummond, jeden z graczy, którzy ostatecznie zrezygnowali z gry w kadrze USA, aby lepiej przygotować się do następnego sezonu NBA.

W ubiegłym rozgrywkach, w barwach Pistons, Andre notował doskonałe statystyki na poziomie 17.3 punktu oraz aż 15.6 zbiórki na mecz. Po raz drugi z rzędu był najlepszym zbierającym w NBA.

PG