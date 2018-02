Dirk Nowitzki – epokowy wyczyn w pomylonej koszulce

Niemiecka legenda Dallas Mavericks podczas meczu z LA Clippers (101:104) przekroczyła granicę 50 000 minut spędzonych na boiskach NBA. Pod tym względem, Dirk jest szóstym zawodnikiem w historii ligi.

Złamania granicy powszechnie się spodziewano, gwieździe Mavs przed tym meczem brakowało już tylko 7 minut i udało się już przekroczyć w drugiej kwarcie. Dirk Nowitzki dokonał tego oczywiście grając przez wszystkie 20 sezonów kariery wyłącznie w barwach klubu z Dallas. 50 tysięcy minut w NBA zaliczyli wcześniej tylko: Kareem Abdul – Jabbar, Karl Malone, Kevin Garnett, Jason Kidd i Elvin Hayes.

Kibice (i sam zawodnik) zapamiętają ten mecz także dlatego, że ktoś zawalił sprawę z meczową koszulką Dirka – Niemiec zagrał z literówką w nazwisku, jako Nowitkzi – Ta pomyłka do dobre podsumowanie całego naszego, nieudanego sezonu – śmiał się po meczu Nowitzki.

W przegranym meczu z Clippers skrzydłowy Mavs zdobył 12 punktów, trafiając 4-11 z gry. Wprawdzie Mavericks wciąż powtarzają, że nie mają zamiaru tankować i nie tankują, ale są ostatnią drużyną w tabeli Zachodu, z w bilansem 17-37. Średnio na mecz 39-letni już Niemiec notuje 12.1 punktu oraz 5.6 zbiórki, trafia 46% rzutów z gry.

