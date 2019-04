Dirk Nowitzki – tak żegnają się legendy! (WIDEO)

Ostatni mecz w Dallas wielkiego gracza Mavericks był okazją do wzruszającej ceremonii i wspomnień. Ale Dirk Nowitzki był też sobą – na pożegnanie zdobył aż 30 punktów.

To nie był ostatni mecz Dirka w NBA, przed Mavs jeszcze wyjazdowe spotkanie ze Spurs w San Antonio. Podczas wzruszającej ceremonii, Nowitzki oficjalnie potwierdził jednak, że kończy swoją wspaniałą karierę.

W ostatnim spotkaniu przed publicznością w Dallas, Niemiec zdobył 30 punktów, trafił 5 trójek, miał do tego 8 zbiórek. Godnie przekazał drużynę w ręce Luki Doncicia, który w przy okazji wygranej z Suns 120:109, zaliczył jeszcze jedno efektowne triple double.

