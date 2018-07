Dirk Nowitzki zrobi to po raz 21 – to będzie rekordowy sezon

Jeszcze żaden gracz w historii NBA nie zagrał 21 sezonów w jednej drużynie. Legenda europejskiej koszykówki za 5 milionów dolarów wróci jeszcze na rok do Dallas Mavericks.

Spekulowano o tym od miesięcy, a teraz to staje się faktem: Dirk Nowitzki (40 lat) jeszcze nie odwiesi butów na kołek, lecz zamiast tego podpisze wart $5 milionów dolarów jednoroczny kontrakt. Podkoszowy wróci więc tym samym na 21. sezon do Dallas, dzięki czemu pobije rekord Kobe Bryanta, jeśli chodzi o ilość lat spędzonych w jednym zespole – legenda Lakers przez 20 lat reprezentowała L.A.

Nowitzki dołączy tym samym do ledwie trzech innych zawodników, którzy grali w NBA więcej niż dwie dekady – w przeszłości dokonali tego Robert Parish, Kevin Willis oraz Kevin Garnett, przy czym tylko Dirk ani razu od początku swojej przygody w najlepszej lidze świata nie zmienił klubu. Wybrany z dziewiątką draftu w 1998 roku przez… Milwaukee Bucks, jeszcze tej samej nocy trafił do Teksasu.

To tam zaczynał swoją wielką karierę, okraszoną tytułem mistrza NBA oraz statuetką MVP finałów w 2011 roku. 40-latek to także MVP sezonu regularnego z 2007 roku oraz 13-krotny uczestnik Meczu Gwiazd. Na koncie ma również brąz Mistrzostw Świata z 2002 oraz srebro Mistrzostw Europy z 2005 roku zdobyte wspólnie z reprezentacją Niemiec.

Dirk to na ten moment szósty najlepszy strzelec NBA w historii – do piątego Wilta Chamberlaina brakuje mu już tylko 233 punktów. Ten przyszły sezon będzie najprawdopodobniej jego ostatnim i wszystko wskazuje na to, że w Dallas ponownie zmaleje jego rola. Nowitzki nie ma jednak nic przeciwko temu, aby wchodzić z ławki, jak donoszą źródła bliskie zawodnika.

Pałeczkę po Niemcu przejmie inny świetnie zapowiadający się Europejczyk, czyli Luka Doncić, którego Mavs pozyskali w noc draftu, oddając w zamian przyszłościowy wybór w drafcie. Latem ściągnęli też do zespołu DeAndre Jordana, a trzon zespołu mają stanowić także Harrison Barnes oraz Dennis Smith Jr. Nowitzki będzie miał więc idealną sytuację do tego, by fajnie pożegnać się z NBA.

Tomek Kordylewski

