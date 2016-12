Dirk wrócił w dobrym stylu!

Po 14 meczach przerwy i leczeniu kontuzji ścięgna Achillesa, 38-letni Niemiec zdobył 17 punktów w 15 minut i pomógł Dallas Mavericks w wyjazdowej wygranej 90:88 z Los Angeles Clippers.

– To dopiero początek. Czeka go długa droga, by grać w pełnym wymiarze czasowym, by być w pełnej kondycji i rytmie gry. Ale czas zaczynać – mówił przed meczem Rick Carlisle, trener Mavericks.

I jak na nowy początek, Dirk Nowitzki wypadł w LA bardzo dobrze – trafił 7 z 12 rzutów z gry, co w sumie złożyło się na 17 punktów, zaliczył 4 zbiórki. A Mavericks wygrali kolejne spotkanie – jeszcze niedawno byli na szarym końcu Konferencji Zachodniej, teraz trochę się dźwignęli. Wygrali 5 z 10 ostatnich spotkań, mają bilans 9-21.

38-letni Nowitzki wcześniej zagrał tylko w pięciu spotkaniach tego sezonu, zdobywał w nich średnio po 12,2 punktu oraz 6,4 zbiórki. Ostatnio powiedział nawet, że jeśli zdrowie się nie poprawi, a bóle nie miną, to 2017 rok może być ostatnim w jego karierze.

W LA nie wyglądał jednak na kogoś, kto zamierza się żegnać. Przeciwko osłabionym Clippers (grali bez Blake’a Griffina, ale też Chrisa Paula) pokazał kilka firmowych akcji.

Zwycięską zaprezentował na 3,7 sekundy przed końcem Harrison Barnes (24 punkty w meczu) i Mavericks mogli się cieszyć z wygranej:

