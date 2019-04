Dla kogo bitwa Anwil vs. Stal? 7 kluczowych pytań!

Pojedynek o 4. miejsce w tabeli i przewagę parkietu w playoff już w niedzielę, o godz. 17.45. Zastanawiamy się, jak będzie przebiegać rywalizacja w pojedynku mistrza z wicemistrzem ubiegłego sezonu. Stal, aby przeskoczyć Anwil potrzebuje wygranej różnicą przynajmniej 8 punktów.

1. Kto wygra walkę o zbiórki?

Wraz z kontuzją Josipa Sobina, Anwil pod koszem zostaje z zawodnikami, którzy raczej z dominacji na deskach znani nie są. Po drugiej stronie za to jest Shawn King, który lideruje lidze w liczbie zbiórek – średnio 10,9. Najlepszym zbierającym Anwilu na ten moment jest Szymon Szewczyk, ze średnią 4,6 zbiórki na mecz.

Jednak to włocławianie z racji zespołowego wysiłku w walce o zbiórki są najlepszym zespołem w tej rubryce w lidze – 39,9 zbiórki na mecz. Stal jest druga – 39,6. Bardzo możliwe, że ta drużyna, która wygra zbiórki w tej rywalizacji, wygra także nadchodzący mecz, a potem i całą serię w ćwierćfinale.

2. Jak Anwil będzie rotował na centrze?

Załatanie dziury pod koszem po Josipem Sobinie łatwe nie będzie. Duża odpowiedzialność spada na Szymona Szewczyka, na pewno lepiej grać będzie musiał Aleksander Czyż. Wiele też można oczekiwać od Walerija Lichodieja, który w tym sezonie grał nieco w kratkę, jednak jego doświadczenie w playoff będzie nieocenione.

Kluczowe będzie też mądre gospodarowanie faulami. Anwil nie może sobie pozwolić na problemy z przewinieniami wśród wysokich zawodników.

3. Co z Mike’iem Scottem?

Mike Scott nie pojechał z zespołem na mecz do Stargardu (został zawieszony). Po przyjściu Caspera Ware’a jego notowania u trenera Kamińskiego zdecydowanie spadły, co mogło się wiązać z niezadowoleniem zawodnika. Jednak ostrowianie nie mogą sobie pozwolić na grę bez Amerykanina w nadchodzących meczach.

Scott był w wielu meczach liderem i nawet jeśli Ware ma być teraz najważniejszym graczem, to w minutach bez niego Mike zdaje się być lepszym wyborem niż Daniel Szymkiewicz na pozycji numer 1. Do tego Scott mógłby się sprawdzać grając obok Ware’a, bo grozi rzutem z dystansu w przeciwieństwie do kilku innych graczy obwodowych. Ten mecz pokaże, czy trener Kamiński odzyskał Scotta dla drużyny.









4. Czy Chase Simon będzie krył Caspera Ware’a?

W ostatnich spotkaniach Anwilu (ale też i kilka razy w trakcie tego sezonu) to właśnie Simon ustawiany był do krycia rozgrywających rywali. To powielenie pomysłu z poprzedniego sezonu, kiedy to Jaylin Airington, czy nawet Quinton Hosley agresywnie naciskali zawodnika kozłującego.

Mecz Polskiego Cukru Toruń ze Stalą pokazał, że Ware’a można ograniczyć zostawiając na nim wyższego obrońcę. Igor Milicić prawdopodobnie pójdzie tą samą drogą i to Simona oddeleguje do obrony lidera ostrowian.

5. Jak Anwil będzie bronił pick and rolla Ware – King?

Patrząc na ostatnie spotkanie ze Spójnią, to właśnie dwójkowe akcje Caspera Ware’a z Shawnem Kingiem sprawiały najwięcej problemów obronie rywali. Ware to gracz grożący zarówno rzutem, jak i penetracją, więc jeśli tylko otrzyma mocną, dobrą zasłonę, jest w stanie zrobić tak naprawdę wszystko – od rzutu, po podanie w razie podwojenia.

Anwil będzie musiał najprawdopodobniej mocno pomagać podkoszowemu przy tej akcji. Nikt z wysokich z Włocławka nie jest w stanie wyskakiwać tak agresywnie na zasłonie (hard show), jak to robił Josip Sobin i szybko z tej akcji wracać do swojego gracza.

Taka defensywa może sprawić, że Ware będzie rozdawał piłki do rogów na wolne pozycje, a jeśli ustawiony będzie tam chociażby Michał Chyliński, Anwil może traci mnóstwo punktów. Igor Milicić będzie musiał najprawdopodobniej mądrze wybrać, kogo odpuszczać za linią rzutów za 3 punkty i liczyć, że ten zawodnik po prostu nie będzie trafiał.









6. Jak King poradzi sobie z obroną na obwodzie?

Kłopotem Anwilu jest to, w jaki sposób ograniczyć duet Ware – King, a Stali to, co zrobić z rzucającymi za 3 punkty podkoszowymi Anwilu. Szymon Szewczyk, Michał Ignerski, czy Walerij Lichodiej – ich na pewno Wojciech Kamiński nie chce zostawiać niepilnowanych na dystansie.

Właśnie ci zawodnicy mogą spowodować, że spod obręczy zostanie wykurzony Shawn King, a bez niego zbiórka już tak dobrze nie wygląda. Na dodatek Anwil ma bardzo agresywnie atakujących deskę obwodowych.

Anwil celnymi trójkami Szymona Szewczyka może dość sprawnie wyjąć z meczu, czy nawet serii, Shawna Kinga, która ma już swoje lata (w czerwcu skończy 37) i raczej po obwodzie biegać nie powinien. Warunek jest jednak jeden – włocławianie te rzuty będą musieli trafiać. (Lichodiej 41% za 3, Ignerski 43% za 3, Szewczyk 36% za 3)

7. Czy Anwil będzie dominował w minutach z ławki?

W ostatnich meczach fantastycznie grał Aaron Broussard, znów w rezerwowych ustawieniach będzie grał najprawdopodobniej Jarosław Zyskowski, czy Walerij Lichodiej. Do gry wraca także Michał Michalak. To spora przewaga włocławian nad rywalami, którzy aż tak silną ławką nie mogą się pochwalić.

To właśnie Broussard może być graczem robiącym różnice. Potrafi grać 1 na 1 do kosza, co może być sporym urozmaiceniem w grze Anwilu w tym spotkaniu, który raczej przez całe spotkanie będzie szukał rzutów za 3 punkty lub przewag w grze tyłem do kosza.

Grzegorz Szybieniecki

