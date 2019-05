Dlaczego Anwil rozbił Stal? Cierpliwość popłaca

Anwil w serii z Arged BMSlam Stalą był zespołem lepszym, przygotowanym na rywala i bardziej konsekwentnym. Co jeszcze pozwoliło włocławianom ograć rywali aż 3:0? Poniżej 5 wniosków po ćwierćfinałach Anwil – Stal.

1. Jakość

Anwil był lepszy od Stali, bo miał lepszych zawodników. Tak można spłycić argumentacje zwycięstwa włocławian w tej serii, jednak to stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe.

Igor Milicić w tej serii korzystał z 9 graczy i każdy z nich do gry coś w nosił. Co więcej, każdy z nich miał w trzech rozegranych meczach swoje momenty. Po stronie zespołu z Ostrowa, zawodników, którzy doskoczyli poziomem do tej serii policzymy na palcach jednej ręki.

W tej serii Anwil polegał, ale nie do końca musiał, na Ivanie Almeidzie. Kiedy go nie było, włocławianie nagle nie obniżali lotów, a inni zawodnicy skutecznie zastępowali lidera zespołu. Najlepszym przykładem jest Michał Michalak, który we wtorkowym meczu zdobył 15 punktów zastępując siedzącego na ławce z 4 faulami Almeidę.

Michalak, Aaron Broussard, Chase Simon, Michał Ignerski, Jarosław Zyskowski – każdy z nich w tej serii miał swoje momenty, co pozytywnie świadczy o sile zespołu z Włocławka.

2. Pomysły

Igor Milicić do tej serii musiał podejść ze świeżymi i nowymi pomysłami. Wymusiła to na nim sytuacja kadrowa, czyli kontuzja Josipa Sobina. Trener Anwilu uczynił jednak z tej straty swój atut, na który odpowiedzieć nie potrafiła Stal.

Do znudzenie w ataku Anwil grał pick and popy celując w otwarte rzuty swoich podkoszowych. Każda kolejna trójka Ignerskiego, czy Szewczyka była jak – „Hej Shawn, wyjdź spod tego kosza”.

Włocławianie swoją grą sprawili, że King był w tej serii momentami bezużyteczny – robił rzeczy, do których nie jest przyzwyczajony. Anwil także wykluczył z serii Mike’a Scotta, korzystał ze swoich przewag i świetnie te akcje egzekwował.

W obronie trener Igor Milicić musiał zdecydować się na grę kombinowaną. Celem nadrzędnym było zabranie Casperowi Ware’owi opcji mijania i penetrowania do kosza. Kiedy Amerykanin przedzierał się przez pierwszą linię obrony, tak jak chociażby we fragmentach wtorkowego meczu, Stali zdecydowanie łatwiej zdobywało się punkty. Pomimo znakomitych statystyk Ware’a, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Anwil skutecznie go ograniczył.









3. Zbiórki

To, co miało w tej serii przemawiać za Stalą, Anwil obrócił na swoją korzyść. Ostrowianie mieli dominować na deskach, szczególnie tej ofensywnej. Okazało się jednak, że to włocławianie czerpali więcej korzyści ze zbiórek w ataku, które były kluczowe dla wyników pierwszych dwóch spotkań.

Nietypowy skład Anwilu (wszyscy oprócz Kamila Łączyńskiego powyżej 195 cm) i atletyzm graczy obwodowych pozwolił na nawiązanie walki z najlepiej zbierającą ekipą sezonu zasadniczego. Ta seria pokazała, że grając przeciwko Anwilowi absolutnie wszyscy muszą być skupieni na zastawieniu swojego gracza. Koszykarze Stali często o tym zapominali, co kończyło się m.in. 5 zbiórkami w ataku Aarona Broussarda.

4. Koncentracja

Sprawa koncentracji w przypadku zespołu z Włocławka była podnoszona w tym sezonie kilka razy. Włocławianie mieli spotkania, w których tracili z łatwością wypracowaną przewagę, w których do meczów podchodzili ze zbyt dużym luzem, co kończyło się wpadkami ze słabszymi ekipami.

Jednak o braku koncentracji w serii ćwierćfinałowej mowy być nie może. Anwil, co najważniejsze, wracał czym prędzej do obrony, co w sezonie dość mocno kulało. Włocławianie także kiedy już rywala dopadali, nie pozwalali sobie na rozluźnienie, tylko z wielką pewnością i wyrachowaniem utrzymywali wypracowaną przewagę.

Czwarte kwarty wszystkich trzech meczów były swego rodzaju pułapką zastawioną na koncentrację zespołu. Możliwe, że w sezonie Anwil pozwoliłby rywalowi jeszcze do któregoś z tych meczów wrócić. Jednak, tak jak trener i zawodnicy zapowiadali, playoff to inne granie, zdecydowanie poważniejsze.

5. Cierpliwość

We wszystkich trzech meczach Anwil wykazał się niezwykłą konsekwencją w swojej grze. Nieważne, czy przegrywali 10 punktami, czy wygrywali. Włocławianie cały czas realizowali swoje założenia, dążyli do konkretnych sytuacji, co w finalnym efekcie dało im w końcówce każdego spotkania sporą przewagę.

Cierpliwość w grze to coś, czego Stal nie miała. Kiedy Anwil rozpoczynał swoje serie punktowe, ostrowianie nagle gubili rytm, a dwa niecelne rzuty, czy strata sprawiały, że zespół mentalnie podupadał. Anwil za każdym razem odpowiadał na punkty, czy serie Stali, co świadczy o dojrzałości i chłodnej głowie koszykarzy z Włocławka.

Anwil, a może bardziej tu pasuje Igor Milicić, wykazał się także niesamowitą cierpliwością, ale nie w tej serii, a w tym sezonie. Zmiany w składzie, jakie dokonał były obarczone sporym ryzykiem, kosztowały wiele (rozstania z aż 3 graczami), ale powoli pokazują słuszność ich przeprowadzenia.

Milicić bardzo chciał w swoim składzie Ivana Almeidę, wierzył w niego i był zdecydowany poczekać na jego formę. Kabowerdeńczyk odpłacił się mu najlepszą serią playoff, jaką rozegrał w barwach Anwilu.

Gra włocławian, wyniki i na końcu forma poszczególnych zawodników jeszcze miesiąc temu, a może nawet kilka tygodni temu, sprawiły, że pojawiło się wiele wątpliwości, czy Anwil ma w sobie ten przełącznik z napisem „playoff”.

Sam też muszę się dopisać do grona niedowiarków, którzy powątpiewali, że w kilkanaście dni da się tak bardzo odmienić grę zespołu, a do formy dojdą tak naprawdę wszyscy. No i co, nosy utarte. Znów.

