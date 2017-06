Dlaczego Mazurczak, a nie Łączyński lub Szubarga? Mike Taylor wyjaśnia

Andy Mazurczak jest młodszy i gotowy do rywalizacji o rolę trzeciej jedynki na kilka minut. – „Szubi” i Kamil nie byliby zadowoleni z takiej pozycji i niewielkiego czasu gry – mówi trener.

W szerokiej kadrze, z której wyłoniona zostanie reprezentacja na EuroBasket, jest 24 koszykarzy. Z najważniejszych nikogo nie brakuje, ale patrząc na zestaw rozgrywających można się zastanawiać, dlaczego znaleźli się w nim Robert Skibniewski i Andy Mazurczak, a nie Kamil Łączyński i Krzysztof Szubarga. Obaj mieli bardzo dobre sezony w Anwilu i Asseco. Na pewno dużo lepsze niż „Skiba”.

– Zgadzam się, bez wątpienia Krzysiek Szubarga grał świetnie, bardzo cenię jego grę dla tak fajnego projektu, jakim jest Asseco. Cieszę się, że wrócił po kontuzji. Jednak granie w PLK i w Europie, to dwie zupełnie inne rzeczy – mówi Mike Taylor.

– Co do Kamila, jest podobnie. A w przypadku obu tych graczy dochodzi jeszcze kwestia wieku – obsadzając pozycję trzeciej jedynki chcemy, by był to już gracz z młodszego pokolenia, który może być ważnym graczem kadry w następnych latach.

Przed EuroBasketem wiadomo, że pewniakami są naturalizowany A.J. Slaughter oraz 33-letni Łukasz Koszarek. Szubarga jest w wieku „Koszara”, natomiast Łączyński ma 28 lat. Urodzony w Chicago Mazurczak jest o cztery lata młodszy, a powołany także Daniel Szymkiewicz – o pięć.

Co z najstarszym w tym towarzystwie, 34-letnim „Skibą”. – Robert od kilku lat jest częścią naszego projektu, to sprawdzony człowiek, który zna swoją rolę, akceptuje ją i wykonuje bardzo dobrze. „Szubi” i Kamil nie byliby zadowoleni z takiej pozycji i małych minut na boisku – dodaje Taylor.

Łączyński zresztą zasugerował to ostatnio sam, mówiąc w wywiadzie dla TVP Sport: – Jeśli mam jechać tylko po to, żeby zasuwać na obozach i treningach, a mecze oglądać z boku, to na coś takiego się nie piszę.

Obecność w kadrze Szymkiewicza, który ze względu na „europejskie” warunki fizyczne jest kandydatem na solidnego reprezentanta Polski, jest naturalna. Czym na powołanie zasłużył Mazurczak?

– To prawdziwy rozgrywający. Potrafi podać, na to jest nastawiony przede wszystkim, ale też nieźle wykończyć akcję i trafić do kosza. Generalnie on sprawia, że zespół, że koszykarze obok niego, grają lepiej – ocenia Taylor gracza, który w II lidze greckiej zdobywał ostatnio po 12,9 punktu oraz 4,6 asysty.

– Ważne jest też to, że Andy jest głodny rywalizacji, chce walczyć o jakiekolwiek miejsce w kadrze. Jest też innym graczem niż Daniel, który ma świetne warunki, ale musi się sporo nauczyć, jeśli chodzi o rozgrywanie, kierowanie zespołem. Mazurczak jest mniejszy, ale w tej chwili lepiej wywiązuje się z podstawowych zadań na tej pozycji – dodaje Taylor.

Zgrupowanie reprezentacji rozpocznie się 15 lipca w Wałbrzychu – stawi się na nim 16 z 24 wyselekcjonowanych w tej chwili koszykarzy.

