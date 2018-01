Długa przerwa Johna Walla – duże kłopoty Wizards

Zabiegi związane z kontuzją kolana wykluczą lidera zespołu z Waszyngtonu nawet na 2 miesiące. Nawet awans do playoff nie jest pewny.

Washington Wizards na dziś mają bilans 27-22 i szóste miejsce na Wschodzie. Nad Detroit Pistons, którzy zresztą właśnie pozyskali Blake’a Griffina, mają tylko 4.5 meczu przewagi. Nawet z Johnem Wallem w składzie zdołali wygrać tylko 4 z 10 ostatnich spotkań. Czy decyzja o leczeniu rozgrywającego oznacza dyskretne odpuszczenie sezonu.

O kontuzji i planowanym leczeniu poinformowały we wtorek amerykańskie media, powołując się na Washington Post. Przerwa Walla ma się zacząć już teraz, co oznacza, że oczywiście nie wystąpi on w lutowym Meczu Gwiazd. Z powodu różnych problemów z kolanami zawodnik w tym sezonie opuścił już łącznie 10 spotkań.

Lider Wizards w bieżących rozgrywkach notuje średnio 19.4 punktu oraz 9.3 asysty na mecz, jest drugim najlepszym podającym ligi, za Russellem Westbrookiem. Trafia z gry 41.7% rzutów, to najmniej od jego debiutanckiego sezonu.

Wciąż nie wiadomo też, jaka będzie przyszłość Marcina Gortata w klubie ze stolicy – sukcesywnie maleje jego rola w zespole, a jednocześnie narastają plotki o jego ewentualnym transferze. Ewentualne odpuszczenie sezonu raczej takiej przebudowie by sprzyjało.

