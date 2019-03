Dobra grupa Polaków – to jest do zrobienia!

Los nam sprzyjał w losowaniu mistrzostw świata! W fazie grupowej w Pekinie zagramy z Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej. To olbrzymia szansa, aby powalczyć o wyjście z grupy.



Mistrzostwa Świata w Chinach rozpoczną się 31 sierpnia. Z grupy do dalszej fazy wychodzą 2 pierwsze drużyny.

Polska zagra w „grupie marzeń” z Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Oto wszystkie grupy:

