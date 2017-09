Dobra Legia przed Startem – Wall będzie liderem?

Niespodzianka na otwarcie turnieju w Warce – Legia Warszawa pokonała Start Lublin 90:80, a Joseph Wall miał double-double 21 punktów i 10 zbiórek.

Pierwsza połowa meczu w Warce upłynęła pod znakiem indywidualnych fajerwerków. Bardzo dobry początek w Legii miał Joseph Wall, który już w pierwszej kwarcie zdobył 8 punktów. Po drugiej stronie punktował głównie Marcin Dutkiewicz i po 10 minutach był remis 17:17.

W drugiej kwarcie dla odmiany bardzo dobrą serię zaliczył Mateusz Jarmakowicz (13 pkt. do przerwy), a w Starcie wciąż nie do zatrzymania był Dutkiewicz, który jest w świetnej formie od początku okresu przygotowawczego. Doświadczony Polak w I połowie zdobył aż 19 „oczek”.

Do przerwy minimalnie prowadziła Legia 44:43, po trafieniu równo z syreną Isaiaha Wilkersona.

I to zespół z Warszawy potrafił wyraźnie odskoczyć po przerwie. Skuteczni byli Wall i Wilkerson, z punktami włączyli się też Grzegorz Kukiełka i Michał Aleksandrowicz, w walce o zbiorki przydawał się Tomasz Andrzejewski. W połowie IV kwarty przewaga urosła do 13 punktów i Legia nie oddała już wygranej do ostatniego gwizdka, choć w końcówce trafiły jej się 3 minuty bez zdobyczy punktowej.

W Starcie kiepsko wypadli ważni cudzoziemcy – Uros Mirković i Chavaughn Lewis, zupełnie nieprzydatny był środkowy Darryll Reynolds. W końcówce sytuację ratowali jeszcze James Washington (16 pkt.) i Mateusz Dziemba (14 pkt.)

Najlepszym graczem meczu okazał się Jobi Wall, który trafił 6/9 z gry i 7/7 wolnych oraz dołożył 10 zbiórek. W Starcie Dutkiewicz również miał 21 punktów.

W drużynie z Warszawy z powodu urazu nie wystąpił hiszpański podkoszowy Jorge Bibao.

