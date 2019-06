Dobra praca i nowy kontrakt – Tane Spasev zostaje w Legii

Legia po fatalnym sezonie 2017/18 przebudowała się błyskawicznie i osiągnęła spory sukces, jakim był awans do playoff. Duża w tym zasługa Tane Spaseva, który właśnie przedłużył kontrakt z zespołem ze stolicy o kolejne 2 lata.

Tane Spasev (42 lata) kolejny rok spędzi w Polsce. Po udanym sezonie na ławce trenerskiej Legii macedoński szkoleniowiec był naturalnym pierwszym wyborem dla władz Legii. Właśnie udało się podpisać nową, 2-letnią umowę, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Trener Spasev przed objęciem Legii pracował jako asystent w podmoskiewskich Chimkach. Wcześniej był na ławce trenerskiej Asseco Gdynia (w roli pierwszego szkoleniowca), a przed tym prowadził drugi zespół i drużynę U20 klubu z Gdyni.

Dla Legii to bardzo dobra i ważna decyzja. Nie ma wątpliwości, że Macedończyk wyprowadził Legię na prostą, dobrał odpowiednich zawodników, a do nich taktykę i styl gry. Jego zespół grał ambitnie i walecznie, co pokazał przede wszystkim w ćwierćfinale przeciwko Arce, w której mimo ogromnego osłabienia (kontuzje Omara Prewitta i Mo Soluade) urwał dwa mecze faworytom. Kolejnym plusem był też zauważalny rozwój polskich zawodników.

Legia razem ze Spasevem powinna iść tylko w górę. Awans do playoff był sukcesem, ale plany są ambitne, które nie tylko uwzględniają poprawę ósmej lokaty w PLK, ale także spróbowanie się na arenie międzynarodowej – być może już w następnym sezonie.

