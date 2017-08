Dobra walka z Litwą – do wygranej zabrakło niewiele

Biało-Czerwoni długimi momentami grali jak równy z równym z europejskim potentatem. W Kłajpedzie przegraliśmy ostatecznie 58:59 i w sobotę, w drugim dniu towarzyskiego turnieju, zagramy z Łotwą, która uległa Gruzji.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Cztery minuty przed końcem Mateusz Ponitka trafił za trzy zaraz po wejściu z ławki i prowadziliśmy w Kłajpedzie 52:49. I nie tylko prowadziliśmy, ale graliśmy dobrze w tym generalnie słabym sparingu, w którym po obu drużynach widać było trud przygotowań, w którym łączna skuteczność obu drużyn wyniosła 31 proc. (Litwa miała 19/66, a Polska 21/64).

To był po prostu ciężki mecz do oglądania. Ale fajny, bo zawsze jest fajnie zagrać równy mecz z Litwą.

Zaczęło się dobrze dla Polski – Damian Kulig trafił za trzy, Ponitka zdobył cztery punkty po swoich firmowych akcjach i prowadziliśmy 7:2. Jednak później Litwini wzięli się do roboty – Jonas Valanciunas i Mindaugas Kuzminskas mocno blokowali Kuliga i Adama Waczyńskiego, punktowali po drugiej stronie boiska i wyprowadzili swój zespół na prowadzenie.

A gdy pojawili się polscy zmiennicy, to przewaga gospodarzy urosła do 24:12 na początku drugiej kwarty. Poza A.J. Slaughterem (7 punktów do przerwy) rezerwowi Mike’a Taylora okrutnie męczyli się w ataku, sytuacja poprawiła się dopiero, gdy na boisko wrócili nasi podstawowi gracze.

To, co szczególnie w pierwszej połowie rzucało się w oczy, to fizyczna przewaga rywali na większości pozycji, zwłaszcza Valanciunasa nad Kuligiem. Ale z drugiej strony Polacy naprawdę solidnie grali w obronie, w defensywie nie było dziur i irytujących pomyłek, Litwini dwukrotnie popełnili błąd 24 sekund. I pisząc o tej dobrej obronie bierzemy oczywiście pod uwagę to, że Litwini mieli słabą skuteczność rzutów.

Po 20 minutach było 32:24 dla gospodarzy, ale drugą część Polacy zaczęli tak, jak pierwszą – podstawowy skład nieźle bronił i skutecznie grał w ataku. Ładne akcje Łukasza Koszarka i Kuliga pozwoliły nam zmniejszyć straty do 32:36. Nasz środkowy był może słabszy fizycznie od rywali, ale za to trafiał z dystansu i mijał z obwodu. Podobnie jak z Czechami – pokazał niezłą dynamikę.

I właśnie w dużej mierze po akcjach Kuliga mecz się wyrównał. Także dlatego, że w drugiej połowie nasi zmiennicy dali radę – punktowali i Adam Hrycaniuk, i Karol Gruszecki. Po koszu tego drugiego doprowadziliśmy do remisu 45:45, chwilę później punkty Kuliga spod kosza dały nam prowadzenie.

Wspomniana na początku trójka Ponitki zmieniła wynik na 52:49 dla Polski, ale wtedy Litwini się zmobilizowali. W kilku akcjach pod oboma koszami różnicę zrobił Valanciunas (w sumie 14 punktów i 13 zbiórek) i Biało-Czerwonym nie pomogły już skuteczne trójki Slaughtera i Ponitki po dobrze rozrysowanych i wykonanych akcjach po czasach. Przegraliśmy minimalnie, 58:59.

Najwięcej punktów dla Polski zdobyli Kulig (14), Ponitka (12) oraz Slaughter (10). Ale właśnie regularnie punktujących lub też świadomie stwarzających zagrożenie w ataku graczy brakowało nam w tym meczu najbardziej. Trzeba zatem liczyć, że szybko i w dobrej formie dołączą do zespołu Maciej Lampe i Przemysław Karnowski – ich obecności pod koszem bardzo brakowało.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

ŁC

