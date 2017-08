Dobra zmiana – więcej NBA w „polskich” godzinach

Problem odpoczywania gwiazd w trakcie sezonu regularnego wymusił w końcu pierwsze reformy kalendarza rozgrywek. Sezon NBA potrwa o tydzień dłużej, będą dodatkowe mecze o wcześniejszych porach.

Liga poinformowała już wszystkie 30 klubów o proponowanych zmianach, a część szczegółów wyciekła do ESPN. Reforma jest efektem sytuacji z kilku poprzednich sezonów, zwłaszcza ostatniego, gdy wielkie gwiazdy omijały nawet mecze transmitowane w ogólnokrajowych telewizjach, tłumacząc się zmęczeniem.

Mniej ma być koncentracji meczów (dzień po dniu, 4 mecze w 5 dni, itp.) oraz wyjazdów tylko na 1 spotkanie. Więcej za to w weekendy. Z punktu widzenia kibiców w Polsce i Europie to bardzo ciekawa zmiana, ponieważ NBA zapowiada większą liczbę spotkań popołudniami amerykańskiego czasu, czyli wieczorem naszego. Jak dotąd, liga ograniczała te terminy, nie chcąc pokrywać się z – rozgrywanymi tradycyjnie w weekendowe popołudnia – meczami footballu.

Najważniejsze proponowane zmiany:

– likwidacja serii 4 mecze w 5 dni i 18 meczów w 30 dni,

– ograniczenie liczby serii z 5 meczami w 7 dni o ponad połowę,

– ograniczenie meczów back-to-back – z 16.3 na drużynę, do 14.9 na drużynę,

– ograniczenie liczby wyjazdów tylko na 1 mecz o 17%,

– podniesienie liczby meczów weekendowych, przede wszystkim w soboty, w godzinach popołudniowych.

RW

