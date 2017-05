Dobre wieści dla Asseco – sponsor zostaje na dłużej

Pod koniec maja klub ogłosi podpisanie nowej, „kilkuletniej” umowy z dotychczasowym sponsorem. O Krzysztofa Szubargę i Przemysława Żołnierewicza licytował się nie będzie, ale liczy, że zostaną.

Asseco, grając tylko Polakami, zakończyło sezon na 13. miejscu z bilansem 10-22 i generalnie – spodobało się. Praca Przemysława Frasunkiewicza, zadziorność i styl gry jego zespołu, zostały też dobrze ocenione przez sponsora oraz wspierające klub miasto. I najważniejsza informacja jest taka, że projekt będzie kontynuowany.

Jeszcze w maju klub ogłosi przedłużenie umowy z Asseco oraz fakt, że trenerem zespołu pozostanie Frasunkiewicz. Zwiększenia przeznaczanych na drużynę środków nie będzie, najprawdopodobniej finansowanie pozostanie na obecnym poziomie.

Do końca miesiąca powinien się też wyjaśnić status Krzysztofa Szubargi. Najbardziej wartościowy naszym zdaniem koszykarz sezonu zasadniczego będzie miał zapewne sporo propozycji, m.in. lukratywną z R8 Basket Kraków, o czym już pisaliśmy.

Wcale nie jest jednak przesądzone, że „Szubi” z Gdyni odejdzie – koszykarz z rodziną dobrze czuje się w mieście i chce być lojalny wobec klubu, który pomógł mu odbudować się po roku przerwy. Z drugiej strony – Asseco nie będzie się o Szubargę licytowało. Jeśli ktoś przedstawi graczowi satysfakcjonującą ofertę, nikt w Gdyni nie będzie miał żalu, jeśli ten ją przyjmie.

Nie wiadomo także, co z Przemysławem Żołnierewiczem, którego chciałyby mieć u siebie np. Rosa Radom, Polski Cukier Toruń czy Stal Ostrów Wlkp. Przebojowemu skrzydłowemu skończył się kontrakt, koszykarz musi podjąć decyzję. Frasunkiewicz namawia go na pozostanie w Gdyni, gdzie „Żołnierz” byłby liderem zespołu, ale pewnie wszystko zależy od ofert.

Ważne kontrakty na przyszły sezon mają Piotr Szczotka, Mikołaj Witliński, Filip Put i grupa graczy z dalszych miejsc w rotacji. A Marcel Ponitka, który sonduje rynek europejski, podobno stawia sprawę jasno – jeśli zostanie w Polsce, to tylko w Asseco.

ŁC

