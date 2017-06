Dobre wieści dla Trefla – Nikola Marković zostaje

Serbski silny skrzydłowy przyjął ofertę klubu z Sopotu i zagra dla żólto – czarnych jeszcze jeden sezon. Czy tym razem będzie się mógł rozwinąć, grając u boku wartościowego centra?

To wcale nie jest oczywista sytuacja, gdy zagranicznego zawodnika po naprawdę udanym sezonie w PLK udaje się zatrzymać w tym samym klubie. Serbskiego skrzydłowego udało się sopocianom przekonać. W drużynie mają zostać wszyscy dotychczasowi Polacy, ofertę otrzymał i rozważa także dotychczasowy rozgrywający, Anthony Ireland.

Nikola Marković w ubiegłym sezonie imponował wszechstronnością, stając się ligowym specjalistą od double-double. Rozgrywki zakończył ze średnimi 13.5 pkt. , 8.8 zbiórki oraz 1.8 przechwytu.

Marković to klasyczna „czwórka”, grożąca rzutem z dystansu oraz rozciągająca grę. Ma smykałkę do zbiórek, dzięki czemu dobrze radził sobie w podkoszowej walce ze środkowymi rywali, jednak na bosku często dublował się pozycją z innymi czwórkami Trefla, zwłaszcza z Filipem Dylewiczem. Ewentualne pozyskanie typowego środkowego (jakiego w poprzednim sezonie brakowało), ułatwiłoby życie także Markoviciowi.

