Dobry duch drużyny – Adam Linowski zostaje w Legii

Najstarszy i posiadający najdłuższy staż w klubie zawodnik Legii zostaje w stolicy na kolejne 2 lata. Weteran Adam Linowski przedłużył właśnie umowę z zespołem z Warszawy.

Adam Linowski (32 lata, 201 cm) gra w Legii nieprzerwanie od sezonu 2015/16. Aktualnie jest jedynym zawodnikiem warszawskiego zespołu, który był członkiem ekipy, która w 2017 roku wywalczyła awans do PLK.

Oczywiście statystyki w PLK oraz te w 1. lidze różnią się diametralnie. Zmieniła się rola i spadły minuty. W 1. lidze Linowski zdobywał średnio ponad 9 punktów i grał ponad 22 minuty, a w ostatnim sezonie na parkietach PLK spędzał średnio 12 minut i w tym czasie zdobywał 2,6 punktu.

Obecność Adam Linowskiego w składzie legionistów na kolejny sezon może więc zaskakiwać. W końcu to zawodnik wiekiem niepasujący do najmłodszej drużyny PLK, który na dodatek większość kariery spędził w niższych ligach. Jednak Tane Spasev bardzo ceni sobie grę, a przede wszystkim postawę i wpływ „Lino” na szatnię.

Linowski był bardzo ważną postacią zeszłorocznej drużyny poza boiskiem i dobrym duchem zespołu. To także gracz, który z uwagi na swój staż utożsamia się z Legią, co jest istotne i dla klubu i dla kibiców. Braki jeśli chodzi o technikę nadrabia sercem i zaangażowaniem, co sprawia, że macedoński szkoleniowiec cały czas widzi go w swojej drużynie.

Legia aktualnie ma czterech zawodników w składzie – Sebastiana Kowalczyka, Romarica Belemene, Adama Linowskiego i Jakuba Sadowskiego.

GS

