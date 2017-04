Dobry mecz Mateusza Ponitki, Pinar Karsiyaka o kroczek od play-off

Skrzydłowy reprezentacji Polski rzucił 19 punktów, a zespół z Izmiru pokonał 84:78 Demir İnşaat Büyükçekmece. Pinar Karsiyaka jest bliski siódmej pozycji po rundzie zasadniczej.

W sobotnim meczu Mateusz Ponitka był jednym z trzech najlepszych graczy swojej drużyny – 21 punktów i 10 zbiórek miał Josh Owens, który zaliczył perfekcyjne 10/10 z gry, 19 punktów i 12 zbiórek dodał DaJuan Summers, Polak też zdobył 19 „oczek”. Ponitka miał 8/13 z gry (2/4 za trzy), zaliczył też 2 zbiórki, 3 asysty i 2 przechwyty.

Na dwie kolejki przed końcem jego drużyna ma bilans 15-13 – szóstego Galatasaray już nie wyprzedzi, musi jeszcze uważać na będący na ósmej pozycji Gaziantep (14-14) oraz dziewiąty Tofas Bursa (13-15).

W dwóch ostatnich kolejkach Pinar Karsiyaka zagra na wyjeździe z będącym na spadkowym miejscu Best Balikesir oraz u siebie z Tofasem. Jedna wygrana oznacza pewny play-off, a dwie – siódme miejsce. Z drugiej strony – zespół z Izmiru może przegrać dwa razy, a i tak skończyć rundę zasadniczą na siódmej pozycji, jeśli przegrywać będą też Gaziantep i Tofas.

W ćwierćfinale play-off Pinar Karsiyaka może czekać bardzo trudne zadanie – rywalizacja z Fenerbahce lub Anadolu Efesem, choć do gry o dwie pierwsze pozycje włączył się także Besiktas. Pewny awansu do play-off jest też Banvit Bandirma z Damianem Kuligiem.

Ponitka, który kilka tygodni temu opuścił dwa mecze ze względu na uraz barku, w 25 meczach Superligi ma średnie 13,1 punktu, 4,9 zbiórki oraz 2,3 asysty.

