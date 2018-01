Bardzo dobry Waczyński, ale końcówka dla Żalgirisu

Unicaja Malaga była o włos od euroligowej wygranej w Kownie, ale gospodarze obronili się w najważniejszych akcjach. Żalgiris zwyciężył 79:77, a Adam Waczyński zdobył 14 punktów.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>

Żalgiris gra w Eurolidze świetny sezon, więc w Kownie koszykarskie szaleństwo jeszcze większe niż zazwyczaj. Komplet widzów (ponad 15 tysięcy) oglądał dramatyczne spotkanie ze szczęśliwym zakończeniem dla gospodarzy. W ostatniej sekundzie wejście na kosz Raya McCalluma czysto zablokował Edgaras Ulanovas.

Adam Waczyński zagrał kolejny dobry mecz, był najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu z Malagi. Tym razem wszedł z ławki i spędził na boisku 18 minut, ale zdołał w tym czasie zanotować 14 punktów, zbiórkę i asystę. Trafił 5 z 9 rzutów z gry, w tym 3/5 z dystansu. Utrzymał w ten sposób swoją świetną skuteczność w rzutach za trzy punkty – w sezonie wciąż ma powyżej 50 proc. trafionych trójek (30/59).

Po tej kolejce Unicaja jest na 10. miejscu w tabeli Euroligi z bilansem 7-10. Żalgiris pnie się w górę – 11 zwycięstw i 6 porażek daje mu już szóstą lokatę.