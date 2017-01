Cztery dogrywki Knicks? – w NBA grało się jeszcze dłużej!

Niedzielny thriller z udziałem Nowego Jorku i Atlanty był niesamowity (142:139 po 4 dogrywkach), ale do najdłuższego meczu w historii NBA było mu daleko. Rekord to 6 dogrywek!

Jeszcze w trakcie telewizyjnej transmisji meczu Knicks – Hawks, niezawodni w takich sytuacjach amerykańscy realizatorzy, natychmiast zwrócili uwagę, że to 11 . przypadek w historii NBA, kiedy spotkanie do rozstrzygnięcia potrzebuje aż 4 dogrywek. Żaden dłuższy mecz nie zdarzył się w lidze od 28 lat.

Rekordowo długie spotkanie pochodzi z początków NBA. Nie widać tego po wyniku, ponieważ były to jeszcze czasy przed wprowadzeniem zegara 24 sekund. Mecz pomiędzy Indianapolis Olympians a Rochester Royals (6 stycznia 1951 r.) zakończył się rezultatem 75:73 dla zespołu z Indiany, a do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż 6 dogrywek!

Historycy piszą o świetnej obronie, ale widzowie musieli się nieźle wynudzić. W pierwszej dogrywce padł wynik 2:2, a druga skończyła się rezultatem 0:0! Żadnych punktów nie udało się obu zespołom zdobyć także w czwartek dogrywce. Dobrze, że wczoraj gracze Hawks i Knicks nie mieli z tym aż takich problemów.

Dwukrotnie w historii NBA mecz kończyły się 5 dogrywkami. Raz w czasach dla NBA zamierzchłych – w 1949 roku nie mogły się rozstać zespoły Syracuse Nationals i Anderson Packers. Lepsi okazali się gracze Nationals (125:123), a ich najskuteczniejszy gracz (21 pkt.) nosił swojsko brzmiące nazwisko Johnny Macknowski .

Ostatni mecz z 5 dogrywkami wydarzył się w sezonie 1989-90. Milwaukee Bucks pokonali 155:154 Seattle Supersonics. W meczu tym padł – niepobity do dziś – rekord liczby minut zagranych w meczu przez jednego zawodnika. Ówczesny lider Ponaddźwiękowców Dale Ellis spędził na parkiecie 69 minut. Zdobył przy okazji 53 punkty, trafiają 18 z 39 rzutów z gry.

To był rekord kariery Ellisa, podobnie jak 36 oczek Ricky’iego Pierce’a, wówczas debiutanta Bucks. Ciekawostka na koniec? Dwa lata później oba zespoły wymieniły się tymi graczami.

TS

